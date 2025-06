Siamo tornati anche oggi, mercoledì 4 giugno 2025, con i numeri vincenti del Million Day. Se sapete di cosa stiamo parlando significa che siete dei giocatori incalliti e che ci seguite spesso e volentieri, se invece non sapete nulla di questo gioco allora mettetevi comodi che vi spieghiamo brevemente come funziona. Semplicemente dovete scegliere cinque numeri, ma non in un range infinito bensì dall’uno al 55, dopo di che dovrete attendere le ore 13:00 (o eventualmente l’estrazione delle 20:30), sperando che i numeri scelti dal “cervellone”, siano gli stessi da voi selezionati.

A quel punto potrete aver vinto delle belle cifrette: parliamo precisamente di 100.000 euro se avrete individuato gli Extra Million Day o eventualmente un milione di euro, il premio in palio più ricco. Tutto chiaro e semplice no? Se la risposta è affermativa vi conviene iniziare a pensare a quali numeri giocare e se volete potete puntare su questa cinquina che vi consigliamo. Cominciamo con il numero 1, poi ci aggiungiamo il 12, quindi il 26, poi il 30 e infine il 50. Volendo potreste anche giocarvi la data di oggi, ovvero, il 4, il 6, poi il 20, il 25 e infine il 5 (la differenza fra 25 e 20), o eventualmente il 45 (la somma fra le due cifre). Che dire, il nostro l’abbiamo fatto, ora tocca a voi e nell’attesa dell’estrazione di oggi delle ore 13:00 del Million Day non ci resta che augurarvi tanta ma tanta fortuna.

MILLION: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13.00

Million Day:

Extra MillionDay