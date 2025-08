Ecco i nuovi numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 13:00 di oggi, 5 agosto 2025: scopriamo le due cinquine fortunate

Siamo ancora qui, siamo sempre noi, a coccolare le vostre vacanze estive con il Million Day, il gioco più divertente che ci sia. Non ci si ferma mai, e passato il weekend siamo arrivati alla seconda estrazione della nuova settimana di agosto, quella di oggi, 5 del mese 2025, e che si chiuderà con la aprirà appunto con la giocata pomeridiana delle ore 13:00.

Il meccanismo lo conoscete, quindi non ci perdiamo in chiacchiere, e sapete anche benissimo che siamo soliti regalare numeri come il miglior Babbo Natale la notte fra il 24 e il 25 dicembre, di conseguenza eccovi subito una prima cinquina da giocare, tutta per voi lettori de IlSussidiario.net: 1, 23, 34, 45, 55, una bella serie di cifre che rientra perfettamente in quelle giocabili.

Continuiamo con un altro gruppo da 5, leggasi 2, 12, 24, 28 e 46. Per un’altra cinquina (ricordatevi che ogni schedina costa due euro), vi consigliamo questi cinque numeri, ovvero, il 20, poi il 31, quindi scegliamo il 36, poi il 48 e infine il 50. Concludiamo con un’ultima serie di numeri, ovvero il 13, il 17, poi il 21, il 29 e infine il 55. Se per caso vi fosse qualcosa che ritenete interessante, correte a gambe levate a giocarla, e speriamo che la vostra audacia vi ripaghi: buona fortuna per il Million Day di questa sera.

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: