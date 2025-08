Questi sono i nuovi numeri del Million Day per l'estrazione di oggi, 5 agosto 2025, delle ore 20:30: scopriamo le due cinquine fortunate

Quali saranno i numeri vincenti del Million Day di oggi, 5 agosto 2025? Se lo sapessimo molto probabilmente non eravamo qui, di conseguenza non possiamo fare altro che pensare, ipotizzare ma anche sognare, sognare di vincere un milione di euro e fare ciò che abbiamo sempre desiderato. I nostri e vostri sogni potrebbero esaudirsi nel giro di poche ore, precisamente alle ore 20:30 di questa giornata, quando appunto la “macchina” ci restituirà le cinquine vincenti, i dieci numeri, 5+5, che valgono un sacco di soldi, una cifra che molti di noi forse non vedranno mai nella propria vita.

Purtroppo il Million Day sta facendo un po’ “il furbetto” ultimamente, visto che la fortuna non sembra per nulla girare. L’ultimo vincitore risale infatti a ben 20 giorni fa, al 15 luglio 2025, tra l’altro, l’unico dello scorso mese. Cosa sta succedendo? Perchè questa sfortuna nera si è abbattuta sui giocatori di questo gioco?

Non sappiamo dirlo con certezza, ma va anche detto che il sito ufficiale non segnala i vincitori degli Extra Million Day, i numeri associati ai 100.000 euro, che potrebbero essere comunque tantissimi. In ogni caso, come vi scriviamo sempre, noi rimaniamo fiduciosi che ogni giorno sia quello buono per un nuovo vincitore: restate concentrati sull’obiettivo e buona fortuna.

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: