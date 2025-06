Tic, toc, tic, toc, scorre il veloce l’orologio e dopo l’estrazione del Million Day delle ore 13:00, in questo giovedì 5 giugno 2025 è già tempo di scoprire quali saranno i numeri vincenti della seconda ed ultima giocata, quella delle ore 20:30. Se volete conoscerli dovrete rimanere su questa pagina, visto che quando arriverà l’ora X ve li comunicheremo tempestivamente, rispondendo così alla domanda che sicuramente vi sarete posti giocando i numeri: sono quelli vincenti oppure no?

Noi speriamo vivamente di sì ma nel contempo volevamo anche noi “dare i numeri”, segnalandovi delle cinquine che potrebbero togliervi qualche soddisfazione. Partiamo con questi numeri per l’estrazione Million Day ore 20:30, leggasi il 7, il 9, poi scegliamo il 20, il 22 e infine puntiamo sul 49. Per un’altra cinquina proviamo con i numeri 12, 33, 40, 47 e infine 54. Mentre se voleste giocarvi la data di oggi non vi resta che segnarvi i numeri 5, 6, 20 e 25, a cui ci aggiungiamo il quattro, essendo il giovedì il quarto giorno della settimana. A questi numeri potreste eventualmente unire i vostri preferiti, o giocarvi solo quest’ultimi a seconda del vostro budget: ricordatevi che una schedina ha un prezzo di due euro, e di non esagerare.

CONTROLLA I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day: 15 – 19 – 23 – 25 – 36

Extra MillionDay: 14 – 24 – 38 – 39 – 44