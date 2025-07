Scopriamo il Million Day con i numeri vincenti di oggi, sabato 5 luglio 2025, estrazione delle ore 13:00: le cinquine fortunate

Sono dieci i numeri a cui puntiamo oggi, ovviamente le due cinquine fortunate che ogni giorno ci regala il Million Day. Anche oggi, in questo sabato 5 luglio 2025, alle ore 13:00 ci sarà la consueta prima estrazione giornaliera, la prima delle due possibilità di assicurarci un bel milione di euro. Un superpremio che continua a latitare in questo luglio 2025, dopo le vincite record di giugno.

Sarà il caldo, sarà forse che si gioca di meno, fatto sta che in questi primi cinque giorni del mese nessuno ha ancora alzato le braccia al cielo, ma chissà che tutto ciò non accade molto presto, magari già a partire dalle ore 13:00, quando arriverà appunto, puntuale come un orologio svizzero, la nuova estrazione del Million Day.

Quei cinque numeri compresi dall’1 al 55 possono quindi valere una fortuna, cinque cifre all’apparenza insignificanti che potrebbero cambiarvi la vita: chi l’avrebbe mai detto? Per provare a svoltare bisognerà però giocare, di conseguenza ricordatevi che le giocate resteranno aperte fino alle ore 12:50, dopo di che il computer bloccherà tutto, per poi ufficializzare la nuova estrazione odierna.

