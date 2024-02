Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 6 febbraio 2024

MILLION DAY: LA FORTUNA BACERÀ QUALCUNO?

Anche in questo martedì siamo in attesa, come al solito, di conoscere i numeri fortunati del Million Day, il fortunato gioco che permette di vincere fino a un milione di euro, puntandone solamente uno. Qualcuno riuscirà a portare a casa il prestigioso premio del fortunato concorso? Lo scopriremo, come di consueto, dopo ogni estrazione. Queste sono due: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Per entrambe i numeri da scegliere sono cinque e sono compresi tra l’1 e il 55. Dopo aver deciso su quali numeri puntare il proprio euro bisognerà scegliere se farlo tramite una giocata semplice, una plurima o una sistemistica.

Million Day ed Extra Million Day/ Numeri vincenti: la combinazione di oggi 5 febbraio 2024

È possibile inoltre giocare anche al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day, che invece permette di portare a casa fino a 100.000 euro con un altro euro. Si tratta di un concorso aggiuntivo che permette dunque di vincere altri premi oltre al gioco principale: in questo caso i numeri da scegliere, così come per il Million Day, sono sempre cinque e dovranno essere compresi allo stesso modo tra l’1 e il 55. Per quanto riguarda i premi del concorso principale, invece, si porta a casa qualcosa già indovinando due numeri ma i premi ovviamente saliranno fino a raggiungere il milione, che l’ultima volta è stato centrato il 31 ottobre a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. A gennaio non si è trattato dell’unica vincita: fortunati giocatori hanno centrato i cinque numeri anche a Roma, Milano e Rende.

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 4 febbraio 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 16 – 28 – 30 – 38 – 43

EXTRA MILLION DAY: 4 – 22 – 33 – 49 – 51

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA