Scopriamo insieme anche oggi, in questo giovedì 6 giugno 2025, quali sono i numeri vincenti del Million Day. Appuntamento per le ore 13:00, quando si terrà la prima estrazione del gioco che può permettere di vincere fino ad un milione di euro. La prima notizia è che l’ultima vittoria manca da quasi un mese, visto che è dallo scorso 13 maggio 2025 che nessuno riesce ad assicurarsi un milione di euro. Non vengono segnalati i vincitori dei 100.000 euro ma l’ultimo milionario grazie al Million Day resta quello della provincia di Matera.

Parliamo quindi un lungo lasso di tempo per il gioco in questione, tenendo conto che la media è di circa una vittoria ogni dieci, quindici giorni. A differenza degli altri giochi a premi, comunque, il montepremi non aumenta con il passare del tempo rispetto all’ultimo vincitore, di conseguenza qualora doveste vincere con l’estrazione di oggi, 6 giugno del 2025, delle ore 13:00, vi porterete in ogni caso a casa un milione di euro, Non ci dispereremmo ovviamente se dovessimo portare a casa questa cifra, ma prima bisogna fare una cosa essenziale, giocarsi cinque numeri che vanno dall’1 al 55, sperando che ovviamente combacino con quelli “sputati” dal pallottoliere: non ci resta che metterci comodi, iniziare il conto alla rovescia e aspettare l’estrazione.

SCOPRI I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 13:00

