Quali sono stati i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 6 settembre 2025? Alle ore 13:00 lo scopriremo, restate con noi

Scopriremo a brevissimo se saremo diventati milionari o meno. No, non stiamo dando i numeri, o meglio, sì lo stiamo facendo ma sono cifre “innocue”, precisamente quelle del Million Day. Anche oggi, in questo primo sabato del mese, 6 settembre 2025, scatterà alle ore 13:00 la corsa alla vittoria, la nuova estrazione del gioco che permette di diventare milionari.

Million Day, numeri vincenti oggi 5 settembre 2025/ Le cinquine dell’estrazione delle ore 20:30

La prima cosa da sapere è che fino ad oggi non c’è stato alcun vincitore del Million in questo mese di settembre, di conseguenza l’ultimo fortunato vincitore resta quello del 25 agosto scorso. E’ tempo di una nuova vincita secondo voi? Essendo passati più di 10 giorni i tempi sembrerebbero maturi e chissà che magari a portarsi a casa il grande premio non sia uno dei nostri lettori.

Million Day di oggi 5 settembre 2025, estrazione delle ore 13/ Numeri vincenti del "pranzo": ecco quali

Vincere non è purtroppo facile mentre giocare è molto più semplice e anche divertente visto che dovrete sbizzarrirvi a trovare cinque numeri compresi dall’1 al 55. Ovviamente bisognerà sceglierli giusti ma esiste una formula magica? Forse nei film di Hollywood non nella realtà, di conseguenza affidatevi al vostro intuito, al vostro sesto senso e magari ai sogni che secondo gli anziani sono sempre premonitori, chissà… buona fortuna.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: