Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 7 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00
Certi che siate pronti con la vostra (speriamo fortunata!) cinquina per il primissimo concorso odierno con l’estrazione dell’immancabile Million Day, noi de ilSussidiario.net ci stiamo preparando a raccogliere tutti i numeri vincenti che tra pochissime la Dea Bendata sorteggerà e donerà a tutti voi che sperate – forse da tempo – di riuscire a diventare ricchi grazie a questo seguitissimo appuntamento che ci accompagna ormai dal 2018 ininterrottamente!
Per assistere all’appuntamento con la fortuna vi ricordiamo che il Million Day farà la sua apparizione nelle sale estrattive allo scoccare delle ore 13 in punto di oggi – e di qualsiasi altro giorno della settimana, del mese e dell’anno – e tutti voi sarete chiamati all’appello (ovviamente tra queste righe, scritte apposta per l’occasione!) pochissimi minuti dopo, ovviamente muniti di schedine e della ferma speranza di vincita!
Essendo, però, le ore 13:00 forse leggermente scomode – specialmente per voi che in queste ore siete al lavoro e non potete certo pensare al Million Day -, a qualcuno potrebbe far comodo che gli ricordiamo che i concorsi di queste 24 ore di martedì 7 ottobre saranno in totale due: per il secondo avrete comodamente tempo fino alle 20:20 di questa sera visto che l’estrazione si aprirà dieci minuti esatti dopo!
MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00
Million Day:
Extra MillionDay: