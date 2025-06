Stanno per arrivare, serviti su un piatto d’argento, i numeri vincenti, le due cinquine fortunate, del Million Day. Come da copione anche in questa domenica 8 giugno 2025, seconda domenica del mese, alle ore 13:00 tornerà la prima estrazione del divertente gioco che permette a chi è fortunato, di mettersi in tasca fino ad un milione di euro. Ovviamente bisogna essere estremamente fortunati anche perchè bisogna individuare cinque numeri compresi dall’1 al 55, di conseguenza le combinazioni vincenti sono altissime.

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 giugno 2025/ Estrazione delle ore 20:30

Certo è che noi ogni giorno controlliamo l’elenco dei vincitori del Million Day sul sito ufficiale e a meno che qualcuno si sia dimenticato di aggiornarlo, notiamo che è sempre fermo al 13 maggio scorso. E’ quindi passato quasi un mese dall’ultima vittoria, un fatto quasi paradossale tenendo conto che lo scorso mese ci sono stati ben quattro vincitori al Million Day, tutti concentrati però nei primi 13 giorni. Chissà che questa domenica 8 giugno 2025 non possa essere una giornata fortunata, magari per qualcuno che ci sta leggendo proprio in questo momento. Noi restiamo in attesa dell’estrazione delle ore 13:00, e nel contempo facciamo gli scongiuri, sperando che la schedina che abbiamo in mano sia finalmente quella vincente.

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13.00

Million Day:

Extra MillionDay