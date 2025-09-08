I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 8 settembre 2025? Alle ore 20:30 scopriremo quali sono...

Questa sera torna l’appuntamento con l’estrazione serale del Million Day e di Extra MillionDay, prevista come sempre alle 20:30. Dopo il concorso di pranzo, i giocatori hanno una nuova occasione per tentare la fortuna scegliendo i loro cinque numeri tra 1 e 55. Ma c’è di più: grazie all’opzione accessoria, introdotta tre anni fa, è possibile aumentare le proprie possibilità di vincita partecipando a un’estrazione aggiuntiva che avviene subito dopo quella principale.

Con l’opzione Extra vengono impiegati gli stessi numeri scelti per la giocata Million Day; l’estrazione riguarda 5 numeri selezionati tra i 50 rimasti fuori dalla combinazione iniziale. Questa opzione può essere abbinata a qualsiasi tipo di partecipazione: singola, multipla o con sistema, sia su schedina fisica sia tramite piattaforma digitale.

Il prezzo di Extra è fisso: 1 euro, che si aggiunge al costo del gioco principale. Ad esempio, una schedina semplice con Extra avrà un prezzo complessivo di 2 euro. Per le giocate multiple, l’importo può arrivare a 10 euro in ricevitoria (con 5 combinazioni) o a 20 euro online (con 10 combinazioni).

Per chi sceglie i sistemi integrali, il costo può variare da 12 euro a 252 euro, mentre con i sistemi ridotti da 4 euro a 20 euro. È anche possibile giocare in abbonamento fino a 20 concorsi per le singole o 5 per le plurime e sistemistiche. Che si scelga la ricevitoria, il web o l’applicazione My Lotteries, questa sera c’è una doppia occasione per provare a vincere con Million Day ed Extra MillionDay.

I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30 MILLION DAY ED EXTRA

Million Day:

Extra MillionDay: