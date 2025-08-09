Scopriamo tutti i numeri vincenti del Million Day della giocata di questa sera, ore 20:30: le due cinquine fortunate che valgono ricchi premi

Sta ritornando di gran carriera il Million Day. E’ tutto pronto infatti per scoprire i numeri vincenti dell’estrazione di questa sera, sabato 9 agosto ore 20:30, ma prima, bisogna scoprire altri numeri, quelli che dovremo giocare (che si spera vivamente coincidano con i primi). Possiamo quindi giocarci queste cifre: 8, 9, 20 e 25, che sono esattamente i numeri della data di oggi, leggasi 9 luglio 2025, aggiungendoci un quinto numero che più vi piace. Lo lasciamo a voi scegliere ma intanto noi ci aggiungiamo il 45.

Per un’altra cinquina da giocare potreste scegliere i numeri 12, 17, poi 24, 42 e infine 55. Continuiamo con un’altra serie di numeri adatti per coloro che hanno la mente un po’ annebbiata, e precisamente i numeri 1, poi 7, quindi scegliamo il 17, poi andiamo al numero 38 e infine puntiamo sul 54.

Il nostro spazio di oggi dedicato all’estrazione in arrivo del Million Day lo chiudiamo con un’ultima serie di numeri, ovvero il 14, il 26, poi scegliamo il 41, il 49 e infine, concludiamo – si spera in bellezza – con il numero 52. A questo punto il nostro lavoro è finito, speriamo di averlo fatto bene il che significa che a breve qualche giocatore avrà un bel sorriso a 32 denti stampato sulla faccia.

