Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, domenica 10 ottobre 2021

Anche nel giorno di festa, oggi, domenica 10 ottobre, si rinnova l’appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica e che torna puntuale a partire dalle ore 19.00. Attesa per i prossimi cinque numeri vincenti del giorno: per poter giocare c’è tempo fino alle 18:45! Prima di scoprire la nuova combinazione che potrebbe portare ad un maxi premio da un milione di euro, andiamo a scoprire i principali risultati finora realizzati nel gioco quotidiano.

L’ultima vincita da un milione di euro è stata realizzata lunedì 4 ottobre a Sarzana, in Liguria, grazie ad una giocata singola in abbonamento. Fino ad oggi gli ingressi nell’Olimpo dei milionari sono stati ben 191, di cui 45 solo dall’inizio del 2021. Tuttavia non mancano anche le altre vincite degne di nota. Occorre infatti ricordare che nel Million Day con quattro punti intercettati è possibile portarsi a casa un ben gruzzoletto da mille euro. Si vince anche con il “3” (50 euro) e con il “2” (2 euro). Perchè allora non tentare la fortuna?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 10 OTTOBRE 2021

COME SI GIOCA AL MILLION DAY: LE REGOLE PRINCIPALI

Avete finora sentito parlare del Million Day e del suo primo premio milionario ma non sapete ancora come è possibile giocare? Le regole sono poche e soprattutto semplicissime! Ogni giorno potrebbe essere quello fortunato in grado di destinare un milione di euro ad un audace concorrente.

Esistono diverse tipologie del gioco Million Day. La più semplice ed anche la più diffusa è la giocata singola, ovvero quella che richiede la compilazione di una schedina con cinque numeri scelti da una rosa tra 1 e 55 al costo di un solo euro. Si passa poi alla giocata plurima che consiste nel mettere nella medesima schedina fino a 10 giocate singole e la giocata sistemica che consiste nella combinazione da 6 a 9 numeri e che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Infine, è possibile anche scegliere le giocate pronte di sistemi ridotti mostrando il QR Code al ricevitore e scegliendo tra giocate da due combinazioni, tre, cinque o dieci rispettivamente al costo di 2, 3, 5 o 10 euro.

