NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell’estrazione di oggi 14 novembre 2021

Il dado è tratto: a breve si saprà con esattezza se il 193esimo vincitore della storia del Million Day sarà celebrato proprio oggi, domenica 14 novembre 2021. Pochi istanti fa ha avuto luogo l’estrazione dei numeri vincenti, che noi riportiamo in fondo al presente articolo. Qualora non aveste centrato la cinquina (obiettivo tutt’altro che agevole), non disperate: il Million Day ha istituito comunque premi secondari, pari a 1.000, 100 e 2 euro qualora si indovinino rispettivamente quattro, tre e due numeri. Ovviamente, le cifre sono indicate al netto del prelievo sulle vincite dell’8%. Per oggi, l’appuntamento con il concorso targato Lottomatica termina qui: noi de “Il Sussidiario” vi auguriamo buona fortuna e vi aspettiamo sempre sulle nostre colonne domani, con l’estrazione del Million Day di lunedì 15 novembre 2021.

MILLION DAY, LE STATISTICHE: NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

Mentre mancano pochissimi secondi alla nuova estrazione del Million Day, volgiamo lo sguardo alle statistiche del concorso, partendo dai cosiddetti numeri frequenti, ossia quelli che si sono palesati con maggiore assiduità: in vetta alla classifica troviamo il 50 con 45 estrazioni, seguito dall’1 (44), dal 3 (42) e dal poker 51, 46, 23 e 21, con ognuno di questi numeri estratto in 41 circostanze. Troviamo poi il 53 e il 41 (40) e il 36 (39). Invece, spostando lo sguardo ai numeri ritardatari, vale a dire quelli che latitano da parecchio tempo, in cima alla graduatoria troviamo il 2 (assente da 45 estrazioni), tallonato dal 39 (37) e dal 16 (41). A completare la top ten dei numeri meno presenti del Million Day sono il 24 (26 assenze), il 9 (26), il 50 (22), il 37 (22), il 7 (19), il 14 (17) e il 20 (16).

MILLION DAY, ESTRAZIONE RICCA DI PREMI?

Il Million Day fa compagnia agli italiani anche nel fine settimana, regalando nuove emozioni e speranze in questa domenica 14 novembre 2021, per mezzo di una nuova estrazione e dei suoi cinque numeri vincenti. In questa prima metà dell’undicesimo mese dell’anno non si sono ancora registrate vincite milionarie e, come si legge sul portale telematico ufficiale del concorso, l’ultimo jackpot è stato centrato lunedì 25 ottobre a Milano, dove un giocatore, con un solo euro scommesso, si è portato a casa il maxi-premio da un milione di euro. Da allora, è partita la caccia al 193esimo milionario della storia del gioco targato Lottomatica.

Con l’auspicio che possa essere presto individuato, cogliamo l’occasione per rammentare a tutti i nostri lettori che partecipare al Million Day è molto semplice: è sufficiente compilare la propria schedina in ricevitoria, sulle piattaforme web o mediante l’app My Lotteries. Lo si può fare tutti i giorni sino alle 18.45, visto che l’estrazione della cinquina si svolge alle 19. Nella porzione conclusiva di questo articolo è possibile leggere i numeri estratti stasera; in alternativa, è possibile seguire la diretta su www.millionday.it, app Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY?

Mentre attendiamo di conoscere quali siano i cinque numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, domenica 14 novembre 2021, ne approfittiamo per ricordare a tutti voi lettori che sono previsti tre diversi tipi di scommessa per questo concorso. In primis, esiste la giocata singola, che si basa sulla compilazione di una schedina con cinque numeri compresi tra 1 e 55 e importo fisso a 1 euro. Essa è ripetibile in abbonamento sino a un massimo di venti estrazioni consecutive.

In alternativa, c’è la giocata plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, fino a un massimo di dieci. Infine, spazio alla giocata sistemistica, che permette la selezione da sei a nove numeri e la scelta della tipologia di sistema, fra integrale e ridotto. Entrambi questi due tipi di giocate, la plurima e la sistemistica, possono essere replicati in abbonamento per un massimo di cinque estrazioni consecutive.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI, 14 NOVEMBRE 2021

35 – 42 – 47 – 48 – 49

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



