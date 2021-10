Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, domenica 17 ottobre 2021

Anche nel giorno festivo della settimana il Million Day non smette di regalare ai tanti giocatori appassionati il sogno di poter diventare milionari grazie al primo premio in palio. La lotteria a premi fissi targata Lottomatica, infatti, torna oggi 17 ottobre con un nuovo concorso che, come da tradizione, si terrà alle 19.00 in punto. C’è quindi ancora un po’ di tempo per trovare i cinque numeri fortunati da mettere in gioco.

Prima di scoprire in che modo sarà possibile tentare concretamente di diventare milionari, scopriamo quali sono state le ultime interessanti vincite legate al Million Day. Secondo i dati forniti da Agipronews rispetto al gioco quotidiano, apprendiamo che anche nel corso della sesta estrazione della settimana che volge al termine non è stata centrata la combinazione fortunata di cinque numeri. L’ultima vincita milionaria è stata realizzata lunedì 4 ottobre a Sarzana, in Liguria. Fino ad oggi sono ben 191 le vincite milionarie totali. Attenzione però, poichè al Million Day ci sono in palio anche altri premi minori ma comunque interessanti!

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 17 OTTOBRE 2021

MILLION DAY: REGOLE E TIPOLOGIE DI GIOCATE

Al Million Day partecipare è molto semplice: occorre scegliere da una rosa di numeri da 1 a 55 cinque cifre preferite e metterle in gioco al costo di un euro. Centrandole tutte la vincita sarà pari ad un milione di euro! Come dicevamo però alla Lotteria quotidiana di Lottomatica si può vincere anche con il “4” ed in tal caso il premio sarà pari a mille euro. Si vincono 50 euro con il “3” e persino 2 euro centrando appena due numeri della cinquina fortunata.

Per giocare si può scegliere la tradizionale ricevitoria oppure si può optare per la giocata online, anche tramite l’app My Lotteries. Il Million Day prevede tre differenti modalità di giocata. Quella che vi abbiamo finora illustrato sarebbe la giocata singola ma i più audaci potranno virare direttamente verso la giocata plurima che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole fino ad un massimo di 5 giocando in ricevitoria o di 10 con l’app Lotto. E poi abbiamo la giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare poi la modalità di sistema tra Integrale e Ridotto.

