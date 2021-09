Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 19 settembre 2021

MILLION DAY: OGGI NUOVA CACCIA AL MILIONE

L’estrazione del Million Day torna anche oggi, domenica 19 settembre 2021, e l’attenzione è tutta rivolta ai suoi numeri vincenti, anche perché in queste ultime settimane hanno regalato delle belle sorprese. Il 7 settembre, infatti, abbiamo accolto il 190esimo milionario, un fortunato giocatore delle Marche, precisamente di Sant’Ippolito, che ha vinto un milione di euro grazie ad una giocata singola di un euro. Un risultato straordinario che si potrebbe ripetere stasera, a patto però di centrare la cinquina fortunata. Una cosa è certa: non servono grandi puntate per raccogliere premi importanti al Million Day. Lo dimostra proprio la sorte dell’ultimo milionario.

Quella singola è infatti una giocata che prevede semplicemente la compilazione di una schedina con 5 numeri al costo fisso di un euro. In ogni caso, le strade che portano al milione di euro sono diverse. Infatti, ci sono altre tre giocate possibili per partecipare all’estrazione del Million Day. Siete pronte a scoprirle se ancora non le conoscete?

COME E DOVE GIOCARE AL MILLION DAY

La prima alternativa è la giocata plurima. Quindi, potete inserire nella stessa schedina più giocate singole, ognuna da 5 numeri al costo di 1 euro. Il Million Day offre anche la possibilità di optare per la giocata sistemistica, che a sua volta prevede due tipologie, tra sistema integrale e ridotto. Il primo sostanzialmente sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati: si va da 6 a 126 combinazioni. E poi c’è appunto il sistema ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Questa ha costi inferiori e consente di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri tra i 6, 7, 8, 9 selezionati.

C’è un’altra scelta poi da compiere per l’estrazione del Million Day: se giocare in ricevitoria, compilando la schedina cartacea, o con l’App Lotto per poi semplicemente mostrare al ricevitore la schermata col QR-Code e pagare direttamente a lui la giocata; infine, solo su App Lotto e online con conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 19 SETTEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

