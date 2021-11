Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, domenica 21 novembre 2021

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Il Million Day caratterizza anche la giornata di oggi, offrendo nuove emozioni e speranze in questa domenica 21 novembre 2021, grazie a una nuova estrazione e ai suoi cinque numeri vincenti. Dopo la sensazionale doppietta milionaria registrata alla metà del mese corrente nel Lazio e a Vicenza, in Veneto, è scattata la caccia: chi sarà il prossimo scommettitore che si aggiudicherà il goloso montepremi messo in palio?

L’augurio è che possa essere uno di voi lettori de “Il Sussidiario” e, a tal proposito, cogliamo l’occasione per rammentare a ciascuno di voi che partecipare al Million Day è molto semplice: è sufficiente compilare la propria schedina in ricevitoria, sulle piattaforme web o mediante l’app My Lotteries. Un’operazione fattibile sette giorni su sette, ma solo e soltanto sino alle 18.45, dato che l’estrazione della cinquina si tiene alle 19. Nella porzione conclusiva di questo articolo è possibile leggere i numeri estratti stasera; in alternativa, è possibile seguire la diretta su www.millionday.it, su app Lotto e sulla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSE DEL MILLION DAY

Restiamo pertanto in attesa di comprendere quali siano i cinque numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, domenica 21 novembre 2021, ricordando a tutti voi lettori che sono possibili tre diverse tipologie di giocate per prendere parte a questo concorso targato Lottomatica. Innanzitutto, esiste la giocata singola, imperniata sulla compilazione di una schedina con cinque numeri inclusi tra 1 e 55 e importo fisso a 1 euro. Essa è ripetibile in abbonamento sino a un massimo di venti estrazioni consecutive.

In alternativa, vi è la giocata plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, fino a un massimo di dieci. Infine, non va dimenticata la giocata sistemistica, che permette di selezionare da sei a nove numeri e la scelta del tipo di sistema, fra integrale e ridotto. Entrambe queste due tipologie di giocate, la plurima e la sistemistica, possono essere replicate in abbonamento per un massimo di cinque estrazioni consecutive.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI, 21 NOVEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



