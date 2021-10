NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazioni di oggi 24 ottobre 2021: cinquina fortunata?

State aspettando i numeri vincenti del Million Day? Siete allora nel posto giusto, in quanto da pochi istanti le cinque cifre fortunate sono state estratte e si rendono ora disponibili per la fase di verifica. Questa è l’operazione più delicata dell’intero gioco poiché richiederà grande concentrazione e pazienza. Cinque numeri che potrebbero cambiare la vita di qualche fortunato concorrente se solo apparissero sulla propria schedina di gioco. L’imperativo, dunque, è non distrarsi per nessun motivo al mondo durante la fase di verifica che potrà avvenire direttamente su queste pagine web scrollando di poco e consultando la combinazione riportata.

In alternativa esistono altre strade per procedere alla verifica esatta delle cinque cifre estratte, ad esempio tramite SisalTV, oppure consultando l’app My Lotteries precedentemente scaricata sui propri dispositivi mobile e che permette di poter accedere alla sezione dei numeri estratti. C’è poi la pagina 782 di Mediavideo Mediaset ed ovviamente il sito ufficiale del Million Day che nella sezione “Verifica vincite” permette di consultare velocemente i numeri e scoprire se sono o meno quelli vincenti. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY, LE STATISTICHE: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

E’ il momento di dare uno sguardo alle statistiche del Million Day, fonte di ispirazione per molteplici concorrenti i quali si accingono a mettere in gioco i propri numeri fortunati. L’attenzione sicuramente andrà a concentrarsi sui numeri ritardatari, ovvero quelli che da tempo latitano e che hanno più probabilità, teoricamente, di fare capolino durante il nuovo concorso. Si parte dal 25, che occupa il gradino più alto del podio con le sue 57 estrazioni. Il numero 4 si piazza alle sue spalle con 35 concorsi mancanti mentre a quota 30 troviamo due presenze, il 54 ed il 17. Giù dal podio troviamo il 40 che tocca le 29 estrazioni mancanti, una in meno per il 10. Da 24 concorsi si fa desiderare il 2; il 55 ed il 48 latitano invece da 23 estrazioni. Chiude la top ten il numero 11 a quota 20 estrazioni.

Si volta rapidamente pagina per dare uno sguardo alla top ten dei numeri frequenti. Il podio è composto dal 50, che guida la classifica a quota 46 estrazioni. Lo segue il 46 (45) ed il 41 (43). Giù dal podio doppia presenza per il 51 e l’1 entrambi a quota 42 concorsi. Il 21 ha collezionato ad oggi 41 estrazioni mentre a chiudere la classifica ci pensano il 40 ed il 23, entrambi con 40 concorsi, ed il 53 ed il 3 con 39 estrazioni al seguito. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE FORTUNATA?

Anche di domenica il Million Day non va in vacanza ma promette come ogni giorno una nuova estrazione fortunata che potrebbe fruttare fino a un milione di euro ai più impavidi appassionati. Prima di scoprire quali sono le dritte per poter sperare in un nuovo ricco concorso all’insegna della lotteria a premi fissi targata Lottomatica, procediamo come da tradizione all’analisi delle ultime fortunate vincite realizzate nel gioco.

L’ultimo concorrente milionario risale a 20 giorni esatti fa: era il 4 ottobre quando è stata registrata l’ultima vincita con “5” che ha fruttato un milione di euro ad un fortunatissimo concorrente. Il premio è stato messo a segno a Sarzana, in Liguria ed ha contribuito a far salire a 191 le vincite milionarie totali dall’inizio del gioco ad oggi. Quella di stasera sarà una nuova estrazione fortunata? Per scoprirlo non ci resta che attendere le ore 19.00, quando saranno svelati i cinque fatidici numeri vincenti dell’estrazione odierna. Conto alla rovescia, quindi, in attesa di un primo premio che potrebbe cambiare la vita a più di un appassionato del Million Day!

MILLION DAY: COME SI GIOCA? LE REGOLE

La semplicità del gioco Million Day continua ad appassionare sempre più concorrenti che ogni giorno decidono di sfidare la Dea bendata e mettere in gioco i cinque numeri i quali potrebbero essere quelli davvero fortunati. In palio non c’è solo un milione di euro ma anche altri premi minori comunque interessanti, tra cui quello da mille euro realizzabile indovinando quattro numeri della combinazione. Ricordiamo che per realizzare la giocata base sarà necessario mettere in gioco 5 numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, oppure online.

Questo darà il diritto a partecipare alla nuova estrazione quotidiana che si tiene tutti i giorni, domenica compresa, alle ore 19.00 in punto. Oltre alla giocata singola è possibile procedere anche con la giocata plurima, che consente di inserire in una stessa schedina più giocate singole, fino ad un massimo di 10. Si può anche tentare la sorte eseguendo una giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare poi il tipo di sistema tra integrale o ridotto. In caso di sistema integrale con 9 numeri giocati, la massima vincita con “5” sarà pari a 1.023.080 euro!

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 24 OTTOBRE 2021

1 – 4 – 22 – 32 – 33

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



