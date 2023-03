Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 26 marzo 2023

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, NUOVA CACCIA AL MILIONE…

Nuova estrazione di Million Day, che torna protagonista oggi, domenica 26 marzo 2023, insieme all’opzione di gioco Extra MillionDay, anche questa protagonista. La caccia è soprattutto per il milione di euro, che si può vincere indovinando i cinque numeri vincenti del gioco principale, ma attenzione anche alle vincite che si possono ottenere con l’opzione. La speranza è di riuscire a dare una scossa al contatore delle vincite, rimasto fermo dopo quella del 13 marzo, quando è stato vinto a Ivrea (Torino) un milione di euro.

Dall’inizio dell’anno sono state collezionate undici vincite, nel complesso invece, cioè dall’inizio del gioco, ne sono state collezionate 246. Ancor prima di pensare a quanto si vince al Million Day e all’Extra MillionDay, focalizziamoci sul come si gioca. Partiamo proprio dall’opzione di gioco: basta aggiungerla in qualsiasi tipo di giocata scelta per la schedina principale.

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Se per giocare a Extra MillionDay basta solo aggiungere l’opzione alla giocata principale, conoscere le modalità di gioco al Million Day può essere utile anche per variare da un’estrazione all’altra. Partiamo da una premessa: l’importo di ogni giocata è di un euro e si possono scegliere 5 numeri tra 1 e 55. Si tratta della giocata singola. Ma è disponibile anche la giocata plurima, che è fatta da più giocate singole. Potete effettuarla in ricevitoria, compilando la schedina cartacea fino a 5 giocate in una sola schedina o a voce per giocare fino a 10 giocate con l’App Lotto. In questo caso basterà mostrare al ricevitorie la schermata col QR-Code ed effettuare il pagamento in ricevitoria. Potete anche giocare online con conto gioco e su App Lotto. Infine, c’è la giocata sistemistica, che comprende due tipologie di sistema. Quello integrale, che sviluppa le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, e ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole, ha costi inferiori e consente di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando cinque numeri.

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Ora possiamo focalizzarci sul quanto si vince a Million Day ed Extra MillionDay. Bisogna partire da una premessa: i premi variano in base alla quantità di numeri indovinati e giocati, che varia a sua volta a seconda della modalità di gioco scelta. Quindi, per farci un’idea teniamo conto solo di una giocata singola da un euro. Indovinando tutti i numeri vincenti del Million Day si vince un milione di euro. Archiviato il primo premio, passiamo al “4” con cui si vincono invece mille euro. Invece, chi ne indovina “3” deve accontentarsi di 50 euro, mentre col “2” ci si deve accontentare di due euro. Quanto si vincerebbe con questo tipo di giocata ma grazie ad Extra MillionDay? Il “5” in questo caso vale 100mila euro, mentre il premio per il “4” resta di mille euro. Se indovinate “3” numeri della combinazione fortunata, invece ottenete 100 euro. Infine, vanno quattro euro a coloro che centrano solo due numeri della seconda combinazione fortunata del giorno.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 26 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

