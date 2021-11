Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 28 novembre 2021

MILLION DAY, OGGI ESTRAZIONE FORTUNATA?

Quella di oggi è un’altra domenica milionaria per il Million Day? Gli occhi sono sempre puntati sui numeri vincenti, ma nella giornata odierna ancor di più, perché c’è una particolare e intrigante statistica. Nelle ultime due domeniche ci sono state vincite milionarie. Ci riferiamo a quelle del 15 e 21 novembre, estrazioni nelle quali due giocatori sono riusciti a centrare la cinquina fortunata. La settimana scorsa a far festa è stato un giocatore di Volla, in provincia di Napoli, che ha trionfato con una semplice giocata da un euro, diventando così il 195esimo milionario del Million Day.

Dunque, oggi, domenica 28 novembre 2021, c’è l’occasione per far registrare la terza domenica fortunata di fila al Million Day. C’è una sola condizione, tutt’altro che semplice: indovinare i cinque numeri vincenti che verranno estratti alle ore 19:00. Questione di caso e fortuna, che tendono sempre ad intrecciarsi in giochi come questo.

COME VERIFICARE LA VINCITA AL MILLION DAY

L’estrazione del Million Day può essere seguita in diretta tutti i giorni alle 19:00. Noi ci faremo trovare pronti per raccogliere i numeri vincenti, ma chiaramente potrete incrociare le verifiche usufruendo dell’app My Lotteries, con cui puoi portare sempre con te i giochi e quindi tenere la situazione sotto controllo anche se non sei a casa. Inoltre, può tornare utile per verificare le proprie schedine e capire se sono vincenti, servizio che comunque è disponibile anche sul sito ufficiale di Million Day.

Basta, infatti, inserire il numero di serie del tagliando, copiare il testo dell’immagine che si visualizza e poi cliccare su “continua” per poter procedere con la verifica. Uno step ulteriore, ma fondamentale per avere la certezza di non aver sbagliato nulla in fase di controllo della propria schedina del Million Day. Poi ci sarà, speriamo, modo per ringraziare la Dea bendata se avrà deciso di bussare alla vostra porta.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 28 NOVEMBRE 2021

