Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 3 ottobre 2021

MILLION DAY, GRANDI VINCETE IN ARRIVO?

Non conosce pause la dea bendata del Million Day. L’estrazione torna oggi, domenica 3 ottobre 2021, e questo vuol dire che riparte la caccia al milione di euro. Le vostre speranze sono tutte riposte nella nuova combinazione di numeri vincenti, che scopriremo alle 19. E così capiremo se al gruppo di 190 milionari si aggiungeranno altri giocatori. Al momento l’ultima vincita risale a quasi un mese fa. Era il 7 settembre quando esplose la festa nelle Marche, nello specifico a Sant’Ippolito, dove un fortunato giocatore vinse il milione di euro grazie ad una giocata singola al Million Day.

Si tratta di quella più semplice, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri e che costa solo un euro. Dunque, parliamo di un risultato incredibile che si spera possa ripetersi proprio nella giornata odierna. Per quanto riguarda la giocata, la dea bendata non ha preferenze, per cui tocca a voi scegliere su quale puntare per l’appuntamento odierno con il Million Day.

MILLION DAY, GIOCATA PLURIMA O SISTEMISTICA?

Ma la giocata singola non è l’unica opzione quando si gioca al Million Day. Potete optare, infatti, per quella plurima, che consente di fare più giocate singole. C’è poi la giocata sistemistica, che impone una scelta tra il sistema integrale e quello ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole che si possono comporre con i numeri selezionati. L’altra invece sviluppa una parte delle giocate singole, quindi ha costi inferiori e permette di realizzare una vincita di almeno mille euro indovinando 5 numeri tra i 6-7-8-9 selezionati.

A voi, dunque, la scelta della strada da intraprendere per partecipare all’estrazione del Million Day. Quel che conta è la “destinazione”, che passa dai numeri vincenti dell’estrazione odierna. E poi chissà potreste ritrovarvi davvero a pensare ad una destinazione, ma quella per un bel viaggio con cui celebrare l’eventuale ricca vincita al concorso…

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 3 OTTOBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

