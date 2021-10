Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, domenica 31 ottobre 2021

Ultima chiamata del Million Day per il mese di ottobre: anche oggi, domenica 31 ottobre 2021, si rinnova l’appuntamento con la lotteria a premi fissi di Lottomatica che promette di destinare un premio da un milione di euro a coloro che riusciranno a centrare le cinque cifre fortunate. L’appuntamento è fissato come sempre per le ore 19.00 di oggi, quando la Dea Bendata potrebbe raggiungere uno dei fortunatissimi concorrenti che come da tradizione aderiscono all’estrazione giornaliera.

L’ultima vincita realizzata è appena di pochi giorni fa: lo scorso lunedì 25 ottobre, un fortunatissimo appassionato del Million Day grazie ad una giocata singola da 1 euro si è portato a casa il tesoretto da un milione. E’ accaduto in Lombardia e con questo ultimo vincitore sale direttamente a 192 il numero di milionari che dall’inizio del gioco (febbraio 2018) sono riusciti ad entrare nell’Olimpo dei vincenti. Ma al Million Day non si vince solo con il “5”: centrando ad esempio quattro cifre sarà possibile portarsi a casa la somma di mille euro, un premio certamente inferiore ma comunque molto interessante.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 31 OTTOBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Il gioco del Million Day riesce ad attrarre ogni giorni migliaia di concorrenti che sperano di poter dare una svolta alla propria vita grazie alla ricchissima vincita in palio. Il milione di euro che sarà possibile vincere indovinando i 5 numeri del concorso quotidiano, rappresenta certamente un valido incentivo per radunare ogni sera i numerosi concorrenti. Ma come si gioca alla lotteria targata Lottomatica?

Le regole sono poche ma molto semplici: basta infatti intercettare le proprie cinque cifre fortunate estrapolate da una rosa da 1 a 55 e metterle nella propria schedina, giocando in ricevitoria oppure online. Oltre alla giocata singola c’è la possibilità di ricorrere alla giocata plurima o ancora sistemica. Quest’ultima potrà a sua volta basarsi sui sistemi integrali o ridotti e potrebbe far ottenere un premio superiore al milione di euro. Rispetto alla giocata base, infatti, mettendo in gioco 9 numeri è possibile vincere un premio massimo di 1.023.080 euro!



