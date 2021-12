Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 5 dicembre 2021

ESTRAZIONE MILLION DAY, SORPRESA IN ARRIVO?

Con il Million Day c’è sempre un gran da fare per la dea bendata. Si tiene anche oggi, domenica 5 dicembre 2021, l’estrazione di questo gioco fortunato. Quindi, per la fortuna non c’è sosta: ci sono sempre premi da assegnare, ogni giorno. Quello da un milione di euro, il più ambito, manca però dal 21 novembre, quando fece registrare il colpaccio per la seconda domenica consecutiva con i suoi numeri vincenti. Da allora le statistiche si sono fermate per quanto riguarda il primo premio, ma l’assalto da parte dei tanti appassionati del Million Day non si è mai fermato.

Numeri Vincenti Million Day/ La cinquina dell'estrazione di oggi 4 dicembre 2021

Non si ferma neppure oggi, in questa prima domenica di dicembre che potrebbe regalarci belle sorprese e un’occasione per trascorrere più serenamente la festa di Natale. Ma partiamo dalle basi: vi siete ricordati di giocare la schedina del Million Day o avete dimenticato di farlo tra un regalo e l’altro da preparare? Sappiate che avete tempo fino alle 18:45, poi scattano le giocate per l’estrazione successiva, visto che alle 19:00 si tiene il concorso tanto atteso con l’uscita dei numeri vincenti.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Oggi 3 dicembre 2021, l'estrazione della cinquina

MILLION DAY, COME SI GIOCA: ANCHE GIOCATE PRONTE…

E visto che siamo partiti dalle basi, vi ricordiamo anche come si gioca. Non mettiamo in dubbio le vostre conoscenze, soprattutto se siete fedelissimi del Million Day, ma magari potreste valutare la possibilità di cambiare per una volta giocata, visto che ve ne sono diverse. La giocata singola da un euro con 5 numeri è quella tradizionale, ma c’è anche la giocata plurima, che consente di inserire più giocate singole nella stessa schedina. Ma c’è pure la giocata sistemistica con la scelta tra sistema integrale e ridotto.

Ci sono poi le giocate pronte di sistemi ridotti per i più pigri o per chi va di fretta. Si va da 2 euro per due combinazioni a 10 euro per dieci combinazioni. Le giocate sono appunto pronte, quindi quel che dovete fare è mostrare il QR Code in ricevitoria, quello che trovate sul sito ufficiale del Million Day, azzerando i tempi relativi alla scelta dei numeri o della giocata da fare al Million Day. Una soluzione che può tornar comodo per chi effettua la giocata in extremis…

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 2 dicembre 2021: cinquina fortunata?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 5 DICEMBRE 2021

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA