Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, domenica 7 novembre 2021

Ultimo giro di valzer di questa settimana per il Million Day, che si palesa anche in questa domenica 7 novembre 2021 con una nuova estrazione e con cinque numeri vincenti, nella speranza che possano fare la fortuna degli scommettitori italiani. D’altro canto, l’undicesimo mese dell’anno non ha ancora regalato trionfi, come testimoniano le statistiche: basti pensare che l’ultimo jackpot è stato centrato lunedì 25 ottobre a Milano, dove un giocatore, puntando semplicemente 1 euro, si è portato a casa un milione di euro. Da quel momento, va da sé, è scattata la caccia al 193esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica, che per ora, tuttavia, non è ancora stato selezionato dalla Dea Bendata.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che partecipare al Million Day è davvero semplice: basta compilare la propria schedina in ricevitoria, sulle piattaforme web o mediante l’app My Lotteries. Lo si può fare tutti i giorni sino alle 18.45, visto che l’estrazione della magica cinquina avviene alle 19. Al termine di questo articolo potete leggere i numeri estratti stasera; in alternativa, c’è la possibilità di seguire la diretta su www.millionday.it, app Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Mentre attendiamo di conoscere i cinque numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, domenica 7 novembre 2021, vi rammentiamo l’esistenza di tre diverse tipologie di scommessa per questo concorso. In primis, vi è la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, compresi tra 1 e 55, e importo fisso a 1 euro. Sarà peraltro possibile ripeterla in abbinamento per venti estrazione di fila.

Dopodiché, esiste la giocata plurima, che permette l’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole, fino a un massimo di dieci. Infine, si ha la giocata sistemistica: questa consente di scegliere da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema, tra integrale e ridotto. Entrambi questi due tipi di giocate, la plurima e la sistemistica, possono essere ripetute in abbonamento fino a 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI, 7 NOVEMBRE 2021

