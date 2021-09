NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 16 settembre 2021: cinquina fortunata?

L’estrazione del Million Day di giovedì 16 settembre 2021 si è tenuta alle ore 19.00 in punto e qui a fondo pagina potete trovare la combinazione da 1 milione di euro. C’è grande curiosità di sapere se avremo già oggi il 190esimo vincitore milionario della storia: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita risale a martedì 7 settembre, premiato un appassionato di Sant’Ippolito grazie ad una giocata singola da 1€.

Ricordiamo inoltre che sono previsti anche dei premi secondari, tutti indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ricordiamo che da questo momento è consentito scommettere sull’estrazione di domani. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento al prossimo giro sulla giostra del Million Day. (Aggiornamento di MB)

QUALCHE CONSIGLIO PER I NUMERI DA GIOCARE PER IL MILLION DAY

Per il Million Day tempo di andare a conoscere le principali statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in cima alla classifica c’è ancora il 50 con 47 estrazioni, seguito da 1 e 46 con 45 estrazioni. 23 e 41 sono rispettivamente a quota 44-43 estrazioni, mentre 40 e 51 sono fermi a quota 42 estrazioni. Segnaliamo infine la frequenza del 21 con 40 estrazioni.

Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: il re dei latitanti è il 20, assente da 46 giorni. 38 e 26 hanno un ritardo di 38 e 35 estrazioni, mentre 1 e 32 non si fanno vedere da 32 e 29 concorsi. Non si hanno notizie di 16 e 54 da 27 e 24 turni, mentre il 49 è out da 23 giorni. (Aggiornamento di MB)

CACCIA AL NUOVO VINCITORE MILIONARIO DEL MILLION DAY

Nuovo giorno, nuova estrazione attesissima del Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 16 settembre 2021. Fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime giocate del caso: ricordiamo che è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

Alle ore 19.00, come sempre, è prevista l’estrazione della combinazione vincente del Million Day: qui a fondo pagina potrete trovare la combinazIone dorata, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Siamo a caccia del 190esimo vincitore milionario della storia del concorso.

SCOPRI TUTTE LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Come già accennato, è ancora aperta la possibilità di effettuare scommesse e per questo motivo vi ricordiamo le tipologie di giocata del Million Day. Iniziamo con la giocata base, ovvero la giocata singola: è sufficiente scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che prevede la compilazione all’interno della stessa schedina di più giocate singole.

Infine c’è la giocata sistemistica, che consente di scegliere da sei a nove numeri, per poi selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole, fino a un massimo di 126, mentre il sistema ridotto sviluppa solo una parte delle giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 16 SETTEMBRE 2021

1 – 8 – 21 – 33 – 42

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

