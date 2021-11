Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi giovedì 18 novembre 2021

MILLION DAY, IN ARRIVO VINCITE MILIONARIE?

Pochi giorni fa sono arrivate le ultime maxi-vincite al Million Day: nel giro di appena ventiquattro ore sono stati festeggiati due super vincitori. Entrando nel dettaglio, domenica 14 novembre è stato eletto il 193esimo vincitore della storia, mentre lunedì 15 novembre è stato il turno del 194 vincitore della storia, questa volta a Vicenza, grazie ad una giocata plurima dal costo di 5 euro.

Fino ad oggi sono ben 194 le vincite milionarie totali al Million Day e tra poco è in programma una nuova estrazione: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 18 novembre 2021. Come sempre, Il Sussidiario vi proporremo la cinquina dorata, ma sarà possibile seguire l’estrazione in diretta live in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

L’estrazione del Million Day è in programma alle ore 19, ma fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime giocate del caso: ricordiamo che è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Sono tre le tipologie di giocata del Million Day, iniziamo con la singola: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la plurima, che onsente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine c’è la sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 18 NOVEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



