Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi giovedì 30 dicembre 2021

MILLION DAY, L’ESITO ALLE 19.00: AVREMO VINCITORE MILIONARIO?

Consueto appuntamento alle 19.00 di quest’oggi, giovedì 30 dicembre, con l’estrazione del Million Day. Qualche fortunato riuscirà ad aggiudicarsi il milione di euro messo in palio? Lo scopriremo a breve. Le cinquine di questa settimana infatti non hanno regalato grandi gioie, tanto che si attende ancora il 199esimo vincitore milionario. In queste annata che ormai volge quasi al termine sono state però ben 52 le persone che hanno goduto del ghiotto premio. L’ultima in Sicilia lo scorso lunedì 20 dicembre, a Regalbuto in provincia di Enna, grazie ad una giocata plurima da 5 euro. Due giorni prima, sabato 18 dicembre, invece, a festeggiare era stata la Campania, con una vincita a Carinola in provincia di Caserta.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Cinquina dell'estrazione di oggi 29 dicembre 2021

Non resta dunque che attendere la cinquina odierna. L’estrazione sarà visibile in diretta live nelle ricevitorie, sul sito www.millionday.it, nell’App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente qui su Il Sussidiario. Per coloro che vogliono attendere l’ultimo minuto per tentare la sorte, sappiate che c’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le scommesse prima dell’estrazione del Million Day

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 28 dicembre 2021: cinquina fortunata?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 30 DICEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME FUNZIONA IL MILLION DAY?

Se non hai mai avuto l’occasione di giocare al Million Day e per te è la prima estrazione, allora, è il momento di comprendere come funziona questo gioco. Per compilare la schedina dovrai scegliere cinque o più numeri compresi tra l’1 ed il 55. È possibile azzeccare la cinquina vincente, infatti, attraverso tre modalità. La prima è quella della giocata singola, in cui si pronosticano 5 numeri al costo di 1 euro. La seconda è quella della giocata plurima: è possibile effettuare più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in un solo scontrino, ognuna al costo di 1 euro. La terza è quella della giocata sistemistica, per cui è possibile pronosticare fino a 9 numeri generando una pluralità di giocate fino ad un massimo di 126 giocate.

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI/ La cinquina di oggi lunedì 27 dicembre 2021

Il milione di euro, inoltre, è soltanto il più importante dei premi messi in palio: esso si ottiene avendo la cinquina vincente con soli 5 numeri giocati. Gli altri dipendono dal numero di numeri vincenti individuati e dalla tipologia di giocata effettuata. Nel caso corrispondano 2, 3 o 4 numeri della schedina allora dovrete controllare la categoria di vincita centrata sui siti preposti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA