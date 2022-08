Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi giovedì 4 agosto 2022

COME RISCUOTERE VINCITE E PREMI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

State aspettando di conoscere l’esito della vostra schedina Million Day e l’Extra MillionDay e intanto vi state chiedendo cosa bisogna fare per ottenere un eventuale premio in denaro? Vi aiutiamo subito e vi spieghiamo tutto ciò che dovete sapere, perché in base alla cifra che potreste aver vinto dovrete seguire delle procedure diverse per incassarla. In ogni caso, qualunque sia l’entità del premio, ricordate di conservare con cura lo scontrino originale, che dovrà essere presentato integro al momento del ritiro del premio.

Avete vinto una cifra inferiore a 543,48 euro? Allora vi basterà recarvi in una qualsiasi ricevitoria per ritirare direttamente il premio in denaro, ricordandovi di portare con voi lo scontrino della giocata. La vostra vincita è compresa tra 543,48 euro e 10.500 euro? In questo caso dovrete obbligatoriamente rivolgervi alla ricevitoria in cui avete effettuato la giocata. Siete stati così fortunati da aver vinto un premio superiore a 10.500 euro? La procedura prevede che vi presentiate presso uno sportello di Banca Intesa San Paolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, portando con voi non solo lo scontrino del Million Day e l’Extra MillionDay ma anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. Se avete effettuato la giocata online, la questione è più semplice perché per vincite fino a 10.500 euro riceverete un accredito sul vostro conto di gioco. Per cifre superiori però dovrete seguire sempre la procedura appena descritta, quindi presentandovi in una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, muniti dei documenti aggiuntivi oltre allo scontrino. Ricordatevi anche che avrete tempo fino al sessantesimo giorno dopo l’affissione del Bollettino Ufficiale per riscuotere la vostra vincita.

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Mentre attendiamo l’estrazione di questa sera, che arriverà puntuale alle 20.30 come ogni giorno, in molti ambiranno a incassare l’ambitissimo premio da un milione di euro. Noi vi ricordiamo che il Million Day e l’Extra MillionDay prevedono anche dei premi intermedi, ugualmente interessanti e diversi in base ai numeri giocati e al sistema di gioco adottato. Vediamoli subito, basandoci sulla classica giocata singola, e vi ricordiamo anche che c’è tempo fino alle 18.45 di oggi per partecipare all’estrazione di questa sera.

Se tra poche ore scoprirete di aver indovinato due numeri tra i cinque che saranno estratti per il Million Day, non buttate via la vostra schedina ma consolatevi con un premio di due euro. Se azzeccherete invece tre numeri su cinque, potrete incassare cinquanta euro. Indovinando quattro numeri potrete tornare a casa con mille euro in più in tasca, mentre naturalmente centrando tutti e cinque i numeri che saranno sorteggiati accederete all’agognato milione di euro. Diamo ora un’occhiata all’Extra MillionDay, che prevede premi intermedi ma leggermente diversi. Con due numeri, infatti, la cifra che vi aspetta ammonta a quattro euro. Tre numeri vi daranno diritto a un premio di cento euro mentre indovinare quattro numeri vi permetterà di incassare sempre mille euro. E quanto si vince azzeccando la cinquina dell’Extra MillionDay? In questo caso il premio sarà di centomila euro.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: COSA ASPETTARSI DALL’ESTRAZIONE DI OGGI?

La caccia all’ambito milione non si ferma, in attesa delle imminenti estrazioni dei numeri fortunati di questa sera. Ecco allora un riepilogo sulle regole del Million Day e della sua variante Extra MillionDay, ma anche dei vari sistemi di gioco ammessi, così da avere le idee ben chiare al momento dell’estrazione delle cinquine fortunate. Partiamo subito dalle basi del gioco: sia il millionDay sia l’Extra MillionDay consentono di scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. Si può partecipare con la cosiddetta giocata singola, che consiste nella scelta di una sola cinquina e costa un euro, ma anche con la giocata plurima, che invece vi permette di scegliere fino a 10 cinquine (5 se giocate in ricevitoria). Il costo è sempre di un euro a cinquina. I più temerari potranno tentare la fortuna con i sistemi di gioco complessi, come quelli integrale e ridotto che vi consentiranno di scegliere da 6 a 9 numeri.

Qualsiasi sistema di gioco scegliate per il Million Day, al costo aggiuntivo di un ulteriore euro è possibile far partecipare gli stessi numeri anche all’estrazione dell’Extra MillionDay. Per giocare potete rivolgervi alla vostra ricevitoria di fiducia oppure ai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma anche online scaricando la App MyLotteries.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











