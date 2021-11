Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi giovedì 4 novembre 2021

MILLION DAY, ESTRAZIONE CON RICCHI PREMI?

Avanti tutta con la ricerca del 193esimo vincitore milionario della storia del Million Day. Nemmeno ieri, purtroppo, è stato eletto il successore dell’appassionato di Milano che lo scorso 25 ottobre 2021 si è assicurato il maxi-jackpot da 1 milione di euro grazie a una giocata singola da 1 euro.

Ebbene: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day del concorso di oggi, giovedì 4 novembre 2021. Fino alle ore 18.45 potrete effettuare le ultime giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Su Il Sussidiario vi presenteremo la combinazione vincente a fondo pagina, ma in alternativa potrete seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ANDIAMO A VEDERE TUTTE LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

L’estrazione del Million Day è in programma tra pochi minuti ed è il momento di andare a ricordare quali sono le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. Partiamo dalla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi. L’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a dieci giocate singole. Infine, c’è la giocata sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 4 NOVEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



