Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 12 settembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE REGOLE DELLA CACCIA AL MILIONE

In attesa del sorteggio di questa sera, lunedì 12 settembre, ripassiamo insieme come si gioca al Million Day e in cosa consiste la sua variante Extra MillionDay, così che possiate conoscere tutte le regole per dare la caccia al premio da un milione di euro. Per partecipare, dovete scegliere dei numeri compresi tra 1 e 55. Se ne scegliete cinque, allora state effettuando una giocata singola. Se invece scegliete più di una cinquina, la giocata è plurima e prevede un massimo di 5 cinquine (per chi si rivolge alle ricevitorie) oppure 10 (per chi compila la schedina online). Ogni cinquina costa un euro. Se non amate il meccanismo a cinquine, i sistemi di gioco integrale e ridotto vi consentono di selezionare dai 6 ai 9 numeri.

Se siete appassionati del gioco, saprete che l’estrazione dell’Extra MillionDay avviene subito dopo quella del Million Day. In particolare, il sorteggio prende in considerazione i 50 numeri che non sono stati pescati per il Million Day e per questo motivo candidare le vostre combinazioni all’Extra MillionDay può rappresentare una seconda opportunità. La partecipazione ha il costo aggiuntivo di un euro. Da ultimo, ricordiamo che le schedine si possono compilare in ricevitoria oppure presso i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si può anche partcipare online scaricando la App MyLotteries e aprendo un conto di gioco.

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

La partecipazione al Million Day è aperta fino alle 20.20, dopodiché arriverà l’attesissimo momento dell’estrazione odierna! Per ingannare l’attesa vi presentiamo le statistiche di gioco, per capire insieme quali sono i numeri che più degli altri caratterizzano questo gioco. Iniziamo dai grandi favoriti del Million Day: si tratta di cinque numeri che sono stati estratti più di frequente nelle ultime 50 serate. In particolare, parliamo dei numeri 22, 24, 52, 53 (estratti ciascuno ben 41 volte) e infine del numero 9, che è stato protagonista di 45 sorteggi.

Anche la variante di gioco Extra MillionDay ha una classifica che può sempre essere utile tenere d’occhio. Tra i suoi grandi affezionati, infatti, vediamo i numeri 32 e 44 (entrambi con 23 presenze), il 19 e 29 (ciascuno scelto per 25 turni) e infine il numero 5, protagonista di ben 27 sorteggi.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Spesso intimoriscono i giocatori più prudenti, ma anche i grandi assenti del gioco sono sempre interessanti da sbirciare. Iniziamo ancora una volta dal Million Day, che tra i numeri meno frequenti in assoluto vede il 32 e il 43 (23 assenze), il 40 (27 assenze) e, con notevole stacco, il 46 (disperso ormai da 36 serate) e infine il 22, che ha collezionato la bellezza di 60 assenze.

Ecco poi l’analoga classifica dell’Extra MillionDay, che tra i grandi assenti vanta il 15 e il 49 (entrambi latitanti da 28 serate), il 17 (30 assenze), il 10 (37 assenze) e infine il 31, nel mirino da 39 estrazioni

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











