Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 13 settembre 2021

TORNA L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY CON I SUOI RICCHI PREMI

Neanche ieri è stata registrata una nuova vincita al Million Day ed è arrivato il momento di una nuova estrazione. Siamo alla caccia del 189esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica: ben 3 Nuovi milionari l’1 Settembre: Abruzzo, Sicilia e Toscana baciate dalla fortuna..

C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione del Million Day è programmata quindici minuti più tardi, alle ore 19.00 per la precisione. E’ possibile seguire l’estrazione dei numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina.

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e andiamo a scoprire quali sono le tipologie di scommesse a disposizione dei giocatori. Ricordiamo che l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la giocata singola, che può essere giocata in abbonamento fino a 20 concorsi. Passiamo adesso alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine c’è la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Queste ultime due possono essere giocate in abbonamento fino a 5 concorsi.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 13 SETTEMBRE 2021

x – x – x – x – x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



