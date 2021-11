Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 15 novembre 2021

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Sono trascorse tre settimane dall’ultima maxi-vincita al Million Day: esattamente ventuno giorni fa, a Milano, è stato eletto il 193esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica, grazie ad una giocata singola dal costo di 1 euro. Oggi riparte la corsa al premio da sogno: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, lunedì 15 novembre 2021… L’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day la potrete seguire in diretta live in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre su IlSussidiario vi proporremo subito la combinazione vincente. Fino alle ore 18.45, inoltre, è possibile effettuare le ultime scommesse: giochi aperti in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

DUBBI SU CHE NUMERI GIOCARE DEL MILLION DAY? CONSULTA LE STATISTICHE

È il momento di addentrarsi nel mondo del Million Day a pochi minuti dall’estrazione di oggi ed andiamo a conoscere meglio quali sono le principali statistiche, in particolare i numeri ritardatari ed i numeri frequenti. Partiamo dai primi, ovvero i numeri che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo il 2, assente da 46 estrazioni, seguito a stretto giro di posta da 39 e 16, di cui non si hanno rispettivamente notizie da 42 e 32 turni. Il tandem 9-24 manca all’appello da 27 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: medaglia d’oro al 50 con una frequenza di 45 estrazioni. L’1 ha una frequenza di 44 estrazioni, mentre il 3 si ferma a 42 estrazioni. II poker 21-23-41-46 vanta una frequenza di 41 estrazioni, mentre 41 e 53 sono fermi a quota 40.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 15 NOVEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

