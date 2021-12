Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 27 dicembre 2021

MILLION DAY, CON L’ARRIVO DELLE FESTE RICCI PREMI?

Inizia una nuova settimana, l’ultima di questo 2021, ma la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day non si ferma. Alle ore 19.00 spaccate è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, lunedì 27 dicembre 2021: Il Sussidiario vi riporterà la combinazione vincente a fondo pagina, mentre l’estrazione la potrete seguire in diretta live in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

In vista dell’estrazione odierna del Million Day, è possibile effettuare le ultime scommesse entro le ore 18.45: come ormai ben sappiamo, potrete giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite lì’app My Lotteries. L’ultima maxi-vincita al gioco Lottomatica è piuttosto recente: una settimana fa, a Regalbuto in provincia di Enna, è stato premiato uno scommettitore grazie ad una giocata plurima da 5 euro.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 27 DICEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

L’estrazione del Million Day di oggi, lunedì 27 dicembre 2021, è alle porte ed è tempo di andare a ripassare quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata base, ovvero la singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che permette l’inserimento all’interno della stessa giocata di più combinazioni singole fino a un massimo di 10. Infine, c’è la giocata sistemistica: questa permette di individuare da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, il secondo sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole. Appuntamento a tra poco con le statistiche del Million Day…

