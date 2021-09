Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 27 settembre 2021

MILLION DAY, GRANDI PREMI IN ARRIVO?

Nuova settimana al via e non può di certo mancare l’appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, lunedì 27 settembre 2021. Il Sussidiario vi darà la combinazione vincente su queste pagine, ma ricordiamo che potrete seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Fino alle ore 18.45 è possibile piazzare le ultime scommesse prima dell’estrazione del Million Day: ricordiamo che è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’ultima maxi-vincita risale ormai a venti giorni fa, premiato uno scommettitore di Sant’Ippolito grazie a una giocata singola da 1 euro: ora siamo alla ricerca del 190esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica…

DIAMO UNO SGUARDO ALLE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Il nostro viaggio nel mondo del Million Day prosegue senza sosta ed è arrivato il momento delle statistiche. Iniziamo con i numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 38, latitante da 42 giorni. 32 e 16 mancano all’appello da 33 e 31 estrazioni, mentre 54 e 49 non si fanno vedere da 28 e 27 concorsi. 24 e 55 hanno un ritardo di 25 turni, mentre non si hanno notizie di 25 e 51 da 23 e 22 giorni.

Passiamo adesso ai numeri frequenti del Million Day, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: il 50 si conferma leader con 47 estrazioni, seguito da 1 (46 estrazioni), 46 (45 estrazioni) e 23 (44 estrazioni. Il tris 40-41-51 è a quota 42 estrazioni, mentre il 21 è fermo a 40 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 27 SETTEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



