Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 29 agosto 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? ECCO COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Questo lunedì l’attesa per l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay sembra più sentita che mai! Anche oggi, lunedì 29 agosto 2022, le cinquine saranno estratte alle 20.30 e avrete quindi tempo fino alle 18.45 per compilare la vostra schedina e partecipare all’estrazione odierna. Sapete già cosa fare se la Dea Bendata vi regalerà una vincita al Million Day o all’Extra MillionDay? Se non avete ancora le idee ben chiare, vi teniamo compagnia nelle ore che ci separano dall’estrazione e vi aiutiamo a risolvere i vostri dubbi. Come si legge sul sito ufficiale del gioco, se avete vinto una cifra fino a 543,48 euro vi basterà recarvi in una qualsiasi ricevitoria per ritirare il vostro premio in denaro. Se invece la vostra vincita è compresa tra 543,48 euro e 10.500 euro dovrete riscuoterla obbligatoriamente presso la ricevitoria in cui avete effettuato la giocata. Se la Fortuna vi ha regalato un premio superiore a 10.500 euro, infine, dovrete presentarvi a uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, avendo cura di portare con voi anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. Attenzione però! Per poter incassare i vostri premi avete necessariamente bisogno dello scontrino integro e originale, a prescindere dall’importo della vincita.

Se avete giocato online, dovete sapere che i premi fino a 10.500 euro vi verranno accreditati direttamente sul vostro conto di gioco, mentre per importi superiori resta l’obbligo di recarsi in una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, muniti di tutti i documenti richiesti. In ogni caso c’è tempo fino al sessantesimo giorno dopo l’affissione del Bollettino Ufficiale per ottenere il premio.

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Per alleggerire l’attesa dell’estrazione del Millon Day, diamo un’occhiata alle statistiche delle ultime serate e andiamo a scoprire quali sono i numeri estratti meno di frequente. Nel MillionDay, la top five dei grandi assenti inizia con il numero 13 (con 32 assenze), il 26 (latitante da 35 turni), il 27 e il 29 entrambi assenti da 37 serate, e infine il 22, così timido da non essere stato estratto per ben 46 sorteggi.

Altrettanto interessanti sono i numeri ritardatari della variante di gioco Extra MillionDay. Cominciamo con il 27 (e le sue 24 assenze) e continuiamo con i numeri 19 e 31, entrambi assenti da 25 sorteggi, con il 38 latitante da 29 serate e concludiamo con il numero 36, che non compare sul piccolo schermo da 44 estrazioni.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Passiamo ora a esaminare quali sono i numeri che sono stati sorteggiati più di frequente nelle ultime 50 estrazioni, potrebbero nascondere qualche ispirazione per le vostre prossime giocate! Anche qui iniziamo a curiosare dal Million Day, che tra i suoi favoriti vede i numeri 30 e 53, entrambi sorteggiati 40 volte, il 22 e il 52 con le loro 41 estrazioni e, infine, il numero 9 che è stato protagonista di ben 45 turni.

Per l’Extra MillionDay, tra i numeri più frequenti ci imbattiamo subito nell’1, che è stato scelto per 21 serate, e proseguiamo con il 19, il 29 e il 32 protagonisti tutti e tre di ben 23 turni. A chiudere la classifica troviamo il numero 5, grande favorito con 26 sorteggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 29 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

