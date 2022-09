Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 5 settembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: TEMPO DI GRANDI VINCITE!

Tra poche ore scadrà il termine per partecipare all’estrazione odierna del MillionDay e alle 20.30 scopriremo insieme i numeri fortunati di oggi, lunedì 5 settembre. Anche se è impossibile capire su quale cinquina si poserà la mano della Fortuna, possiamo però sbirciare le statistiche di gioco per farci un’idea di quali potrebbero essere i numeri fortunati. Iniziamo a controllare per bene la classifica dei numeri più frequenti del MillionDay, cioè quelli che sono stati sorteggiati più spesso nelle ultime 50 estrazioni. Troviamo subito i numeri 30 e 52, entrambi protagonisti di 40 turni, seguiti dal 22, scelto per 41 sorteggi. Proseguiamo quindi con il 53, estratto 42 volte, e concludiamo con il numero 9, finito sotto i riflettori di ben 45 sorteggi.

Numeri vincenti Million Day ed Extra/ Estrazione di oggi domenica 4 settembre 2022

Esiste una classifica analoga anche per la variante di gioco Extra MillionDay, che si apre con il numero 44, presente in 22 turni, e continua con il 32 (23 presenze), il 19 e il 29 (entrambi protagonisti di 24 estrazioni) e infine con il numero 5, scelto per 27 serate.

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Come sappiamo, la Dea Bendata è imprevedibile e potrebbe voler pescare anche tra i numeri ritardatari, interrompendo magari qualche circolo vizioso che ha tenuto alcuni numeri lontani dagli schermi. Diamo quindi un’occhiata a queste statistiche e iniziamo dal MillionDay. Tra i grandi assenti del gioco incontriamo il 46 (29 assenze), il 55 (31 assenze), il 26 (che manca all’appello da 42 serate), il 29 (latitante da 44 turni) e infine il 22, che domina la classifica con 53 assenze.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi sabato 3 settembre 2022

Che dire dell’Extra MillionDay? Ebbene sì, anche qui ci sono numeri più rari degli altri, a cominciare dal 52 con le sue 27 assenze e dal 10, così timido da non comparire per 30 turni. Risalendo la top five ecco il numero 27, che latita ormai da 31 serate, seguito a ruota dal 31 (32 assenze) e infine dal 38 (36 assenze).

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

In attesa di scoprire se questa sera ci sarà un fortunatissimo vincitore del maxi premio da un milione di euro, riepiloghiamo i premi intermedi del MillionDay e dell’Extra MillionDay. Infatti, è possibile ottenere premi in denaro indovinando già due numeri sui cinque fortunati estratti ogni sera! Nel caso di una giocata singola al MillionDay, azzeccando due numeri avete infatti diritto a una vincita di due euro, che sale a cinquanta euro se centrate tre numeri su cinque. Con quattro numeri vi aggiudicate mille euro e con cinque, ovviamente, un milione di euro.

Million day ed extra million day estrazione/ Numeri vincenti oggi 2 settembre 2022

Nel caso dell’Extra MillionDay, il valore della vincita è influenzato anche da quanti numeri avete indovinato durante l’estrazione precedente. Considerando anche qui il caso più semplice, con due numeri su cinque la vostra vincita ammonta a quattro euro. Tre numeri su cinque portano la cifra a cento euro e quattro a mille euro. Con la cinquina completa scatta il premio da centomila euro. Queste cifre, indicate sul sito ufficiale del gioco, sono considerate al netto del prelievo sulle vincite, per legge pari all’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 SETTEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 SETTEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA