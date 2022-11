Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 7 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Tra poche ore saranno rivelate le cinquine fortunate del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 7 novembre 2022. Avete quindi ancora tempo per giocare, precisamente fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 potrete prendere parte all’estrazione di domani. Se avete dubbi o poca ispirazione per compilare la schedina, potete sempre curiosare tra le statistiche dei numeri frequenti, quelli che sono comparsi più spesso nelle cinquanta estrazioni più recenti. Nel Million Day, i numeri più affezionati sono il 24 (41 presenze), il 30 e il 52 (entrambi con 42 sorteggi alle spalle), il 53 (43 estrazioni) e il 9, pescato per 44 turni.

Per quanto riguarda la variante di gioco Extra MillionDay, incontriamo numeri differenti che però potrebbero essere utili da tenere d’occhio: il 32 con 29 estrazioni, il 7 e il 29 scelti per 30 volte, infine il 5 e il 19 che sono stati protagonisti di 32 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Da non sottovalutare sono anche i numeri ritardatari, che amano giocare a nascondino con gli scommettitori e che da un momento all’altro potrebbero decidere di comparire in modo inaspettato. Se avete intenzione di tenerli d’occhio, nel Million Day stiamo parlando dei numeri 27 (20 assenze), 43 (25 estrazioni senza essere scelto), 28 (28 assenze), 5 (latita da 35 turni) e 11, che segna un netto distacco dall’alto delle sue 63 assenze.

Cosa dire dell’Extra MillionDay? Nella sua personale classifica troviamo il 52 (21 assenze), il 26 (24 assenze), il 12 (che manca all’appello da 25 turni), il 3 (58 assenze) e il 43, in cima alla top five con ben 76 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 NOVEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 NOVEMBRE 2022

