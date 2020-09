Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, lunedì 7 settembre 2020

Si apre una nuova settimana in compagnia del Million Day. La lotteria a premi fissi targata Lottomatica rinnova il suo appuntamento in questo lunedì 7 settembre. Alle ore 19.00 in punto è già tempo di una nuova estrazione che radunerà nuovamente gli appassionati del gioco speranzosi di poter vedere sulla propria schedina di gioco i nuovi cinque numeri estratti. Questo permetterebbe infatti di poter avviare i festeggiamenti in occasione di una vittoria milionaria. Il primo premio, come è ampliamente risaputo, ha infatti un valore di un milione di euro! Dal febbraio 2018, mese di esordio del Million Day, solo in 120 fortunati giocatori sono riusciti a mettere a segno l’interessante vincita ed entrare di diritto nell’Olimpo dei Milionari. Gli ultimi due sono arrivati entrambi lo scorso 20 agosto, entrambi nel Nord Italia e rispettivamente a Guanzate in provincia di Como e a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti. Sono quasi 300 mila euro i premi distribuiti dall’inizio del gioco ad oggi in tutta Italia, con oltre 33mila vincite del valore di mille euro. Oltre al premio massimo, infatti, al Million Day è possibile anche vincere con il “4” (1000 euro), con il “3” (50 euro) e persino con il “2” (2 euro)!

MILLION DAY, DOVE E COME GIOCARE

Sono cinque, in tutto, i numeri del Million Day che quotidianamente possono portare a realizzare il sogno di una nuova vita. Se il denaro non può fare la felicità, un milione di euro può contribuire ad essere più sereni almeno sul piano economico. Una speranza che accomuna molti concorrenti del gioco. Per giocare alla lotteria a premi fissi di Lottomatica esistono tre differenti modalità: singola, plurima o sistemica. La classica, ovvero la giocata singola, prevede la compilazione di una schedina al costo di un euro e composta da 5 numeri scelti tra 1 e 55, con possibilità di giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino a 20 estrazioni al massimo. Si sale di livello (e di esperienza) con la giocata plurima che consente di inserire nella medesima giocata fino a 10 giocate singole al costo di 1 euro. Anche in questo caso è previsto il gioco in abbonamento per un massimo di 5 estrazioni. Infine, la giocata sistemica che permette di realizzare una combinazione da 6 a 9 numeri scelti sempre da una rosa da 1 a 55 che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate, per veri intenditori! Numerose, infine, anche le opzioni di giocata: online se si ha un conto gioco, sui siti autorizzati, oppure attraverso l’App My Lotteries o nel modo più classico, ovvero recandosi in ricevitoria. Sarà possibile giocare fino a 15 minuti prima dell’estrazione del giorno: in bocca al lupo!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 SETTEMBRE 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



