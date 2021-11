Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 8 novembre 2021

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITA MILIONARIA IN ARRIVO?

Una nuova settimana di giocate è alle porte, non ci resta che viverla e sperare di vincere: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, lunedì 8 novembre 2021. C’è grande curiosità di conoscere il 193esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: ricordiamo che l’ultimo successo risale a due settimane fa.

Il Million Day mette in palio 1 milione di euro per chi azzecca la combinazione dorata e in questi minuti si può ancora tentare la sorte: fino alle ore 18.45 è infatti possibile effettuare le ultime scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione sarà invece in programma su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Qui a fondo pagina sarà naturalmente disponibile la cinquina che vale 1 milione di euro.

DUBBI SUI NUMERI DA GIOCARE? DIAMO “VOCE” ALLE STATISTICHE

Negli ultimi minuti a disposizione per giocare al Million Day è tempo di conoscere meglio le statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 2, assente da 39 estrazioni, seguito da 39 e 6, rispettivamente latitanti da 35 e 33 giorni. Il 46 e il 29 non rientrano nella combinazione vincente da 31 e 29 concorsi, mentre non si hanno notizie di 16 e 12 da 25 e 23 turni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in prima posizione c’è il 50 con 45 estrazioni, seguito da 1 e 46, entrambi con 43 estrazioni. 3 e 51 hanno una frequenza di 42 estrazioni, poi 23 e 21-41 con 41 e 40 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 8 NOVEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



