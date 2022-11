Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, martedì 15 novembre 2022

MILLION DAY, NUOVE VINCITORE MILIONARIO IN ARRIVO? CRESE L’ATTESA!

I numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay caratterizzano con una nuova estrazione la serata di oggi, martedì 15 novembre 2022, nella quale scopriremo se finalmente si paleserà qualche fortunato scommettitore in grado di mettere le mani sull’agognato milione di euro in palio. Infatti, è dallo scorso 31 ottobre che non si manifesta un vincitore milionario: in quella circostanza fu incoronato un giocatore di Taranto, che scommise un solo euro e divenne il 228 milionario della storia del concorso.

Peraltro, da qualche tempo le probabilità di vincita sono raddoppiate, qualora lo si desideri; infatti, mediante gli stessi cinque numeri scelti per il Million Day sarà possibile partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Per quanto concerne le tipologie di giocata esistenti, che andremo ad analizzare insieme fra poco, vi anticipiamo che sono in tutto tre e che stiamo parlando della singola, della plurima e della sistemistica. Alle 20.20 scadrà il termine massimo per effettuare le proprie scommesse legate alle estrazioni di oggi, mentre dalle 20.35 in avanti si potrà sfidare la sorte per il concorso di domani.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI E QUELLI RITARDATARI DEL MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day, pur non essendo un vero e proprio oracolo dal quale attingere a piene mani, potrebbe comunque fornire spunti utili per l’individuazione dei numeri vincenti del giorno. Vi proponiamo di conseguenza una sua lettura approfondita, rivelandovi in prima battuta che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 45. Alle loro spalle, poi, si fa largo il terzetto a cui danno vita il 53, il 52 e il 30 (42), tallonato a stretto giro di posta dal 48 (41).

Per contro, per quanto riguarda i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si fanno strada il 19 e il 5 (32 estrazioni), seguiti dal 44 e dal 32 (31) e dal 29 (30). A questo punto, archiviata l’analisi di tali classifiche, non resta che attendere con estrema pazienza che scocchino le 20.30 sull’orologio: soltanto allora sarà possibile comprendere se le gerarchie riportate qui sopra subiranno clamorosi ribaltoni oppure rimarranno invariate nonostante le estrazioni odierne.

Anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day si potrebbe rivelare estremamente utile per ricavare informazioni utili ai fini dell’individuazione dei numeri vincenti del concorso di questa sera. Nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è l’11, latitante da 71 estrazioni. In seconda posizione c’è il 5, che ha sin qui accumulato 43 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 28 (36), seguito dal 4 (28) e dal 54 (27).

Invece, qualora si dia un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, ci si imbatte nella seguente graduatoria, al cui vertice troviamo il numero 12 (33 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in poi, troviamo il tandem formato dal 31 e dall’1 (26 assenze), il 16 (24) e, infine, il 5 (21 “latitanze”). Buona fortuna a tutti con i numeri del Million Day e dell’Extra MillionDay!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











