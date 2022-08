Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 2 agosto 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: COSA ASPETTARSI DALLL’ESTRAZIONE DI OGGI?

Il Million Day e la sua opzione Extra MillionDay ci accompagnano anche oggi, martedì 2 agosto 2022, nella caccia al milione di euro, tramite l’estrazione dei nuovi numeri vincenti. Ma come si gioca? Ci sono molti modi che possono quindi adattarsi sia ai giocatori più estrosi sia a chi invece ama stuzzicare la Fortuna solo ogni tanto. Per scegliere i numeri della propria schedina ci si può recare nella propria ricevitoria di fiducia oppure è possibile rivolgersi ai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se invece preferite giocare online, vi basterà scaricare la App MyLotteries.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Ecco i numeri vincenti di oggi 1 agosto 2022: le cinquine

Nella loro versione “base” sia il Million Day sia l’Extra MillionDay permettono di scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. La giocata singola consiste nella scelta di una sola cinquina, al costo fisso di un euro. I più abili e spericolati potranno anche azzardare e provare le giocate plurime, consentite fino a un massimo di 10 (5 in ricevitoria) sempre al costo di un euro l’una. Gli appassionati potranno anche optare per l’opzione sistemistica del MillionDay, scegliendo quindi tra i sistemi integrale e ridotto. In questo caso i numeri da giocare nella propria schedina variano da 6 a 9. Qualunque metodo di gioco decidiate di provare, dovete sapere che aggiungendo un ulteriore euro è sempre possibile aggiungere anche la giocata alla variante Extra MillionDay.

ESTRAZIONE MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Scopri le cinquine di oggi 31 luglio 2022

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Come fare a capire quanti e quali sono i premi del Million Day e dell’Extra MillionDay? Anche oggi torna la caccia all’ambito premio da un milione, ma in pochi sanno orientarsi tra i premi più modesti ma comunque interessanti che spettano a chi indovina alcuni dei 5 numeri estratti. In base ai numeri che avete giocato e a quelli che avete indovinato, infatti, potrete candidarvi a ricevere diversi premi in denaro. Vediamo insieme quali sono e come si vincono.

In attesa che vengano estratte le due cinquine fortunate, partiamo dalle possibili vincite del Million Day. Se indovinate due numeri tra i cinque che verranno sorteggiati, allora potete incassare una vincita di due euro. Se invece riuscite a centrare tre dei numeri fortunati, il vostro premio sarà di cinquanta euro. Con quattro numeri incasserete mille euro mentre con tutti e cinque i numeri fortunati avete diritto all’ambitissimo milione di euro. Passiamo ora alla variante Extra MillionDay, che prevede premi diversi ma sempre da tenere d’occhio. Per due numeri indovinati, infatti, il premio è di quattro euro. Più alta anche la vincita per chi azzecca tre dei numeri fortunati: cento euro. La cifra è sempre di mille euro per chi indovina quattro numeri, mentre se la vostra schedina contiene tutti e cinque i numeri fortunati allora preparatevi a riscuotere una vincita di centomila euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi sabato 30 luglio 2022: le cinquine

COME RISCUOTERE VINCITE E PREMI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Siete curiosi di sapere cosa potrete fare se vincerete qualche somma con l’estrazione di questa sera del MillionDay e dell’Extra MillionDay? Vi togliamo subito tutti i dubbi che potrete avere sulla riscossione dei vostri premi. Innanzitutto, avrete bisogno di esibire lo scontrino integro e originale, perché solo così potrete incassare la vostra vincita. Entro quanto potrete intascare il premio? C’è tempo fino al sessantesimo giorno dopo l’affissione del Bollettino Ufficiale, dopodiché non avrete più questa possibilità.

Se la Dea Bendata vi ha fatto vincere meno di 543,48 euro, riscuotere il vostro premio sarà facilissimo perché sarà sufficiente andare in una qualsiasi ricevitoria per ritirare direttamente il vostro premio in denaro, sempre ricordandosi di esibire lo scontrino. Se invece avete vinto una cifra compresa tra 543,48 euro e 10.500 euro, la ricevitoria in cui dovrete andare sarà quella in cui avete effettuato la giocata. Se infine la Dea Bendata ha deciso di regalarvi un maxi premio superiore a 10.500 euro, dovrete avere qualche accortezza in più per riscuotere la vincita. Infatti, vi dovrete presentare a uno sportello di Banca Intesa San Paolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, portando con voi non solo lo scontrino ma anche anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. I giocatori online invece ricevono un accredito sul proprio conto di gioco per vincite fino a 10.500 euro, mentre per cifre superiori è sempre richiesto presentarsi in una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, muniti dei documenti di cui sopra.

NUMERI VINCENTI MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA