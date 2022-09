ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi martedì 27 settembre 2022

MILLION DAY, LE ULTIME VINCITE

Come ormai d’abitudine, anche nella giornata di oggi, martedì 27 settembre, assisteremo ad un’altra estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay che frutteranno ad un fortunato giocatore la cifra impressionante di un milione di euro. L’ultima vincita registrata dal sistema del Million Day risale al 12 settembre, con 5 numeri giocati online da Roma che hanno rappresentato la 226esima vittoria milionaria. Precedentemente, invece, era toccato ad un giocatore di Taranto, in data 8 settembre, e ad un giocatore di Rose (Cosenza) il 27 luglio.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 settembre 2022: le cinquine

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è facilissimo e chiunque decida di provarci potrà scommettere sia online che nelle ricevitorie abilitate. Si può decidere di scommettere 1 euro su 5 numeri, compresi da 1 a 55. In ogni caso si può decidere di fare una giocata plurima con una sola schedina, indicando più di 5 numeri (sempre al costo di 1 euro ogni 5 selezionati). Oltre alla giocata singola e a quella plurima, chiunque giochi al Million Day può scegliere la giocata sistemistica che prevede la scelta da 6 a 9 numeri, anche qui al costo di 1 euro a giocata. Partecipare al Million Day, infine, dà anche la possibilità di scegliere di partecipare all’estrazione dell’Extra MillionDay che altro non è che una seconda estrazione, prendendo i numeri non usciti nella prima. L’estrazione avviene ogni giorno alle 20:30.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 25 settembre 2022: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorsoMillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI/ Le cinquine di oggi sabato 24 settembre 2022

MILLION DAY: I NUMERI FREQUENTI

Nell’ambito del Million Day potrebbe essere utile dare un’occhiata ai numeri che vengono estratti più frequentemente, che magari potrebbero aiutare ad individuare i numeri da giocare prima dell’estrazione odierna. Il 9 continua ad essere al primo posto della classifica, con 47 estrazioni che l’hanno visto apparire. Dietro di lui, lo seguono dallo stesso tempo il 53, il 5e e il 24, tutti è tre estratti 42 volte, ed infine il quinto per frequenza è il 30 (uscito 40 volte).

Volgendo, invece, lo sguardo verso i numeri più frequenti estratti nell’Extra MillionDay, al primo posto rimane ancora il 29, uscito per 27 volte, seguito dal 5 estratto altrettante volte. Seguono, nell’Extra MillionDay il 32 (26 estrazioni), il 19 (uscito 25 volte) e il 7 (uscito in 24 estrazioni). Alle ore 20:30, con l’estrazione del Million Day e dell’Extra, scopriremo se i numeri frequenti hanno aiutato qualcuno ad ottenere il ricco premio.

I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

Così come sul sito del Million Day e dell’Extra Million Day si possono scoprire i numeri più frequenti, un’altra parte del sito è dedicata ai numeri ritardatari, che da tempo non si mostrano nelle estrazioni. Per il Million Day la top five dei numeri ritardatari vede sempre in prima posizione il 46 che non esce da 51 estrazioni, seguito dal 40 che non si vede da 42 volte. Seguono, ancora, il 35 (latitante da 37 estrazioni), il 31 e il 12 (che non sono usciti per 35 volte).

Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, la classifica dei numeri ritardatari è leggermente diversa e vede in prima posizione il 10, che non fa capolino nelle estrazioni da 52 volte. Seguono l’8 (assente per 39 estrazioni), il 2 (37 estrazioni), il 43 (che non vede da 35 volte) e il 53 (assente dalle ultime 30 estrazioni). Probabilmente, le statistiche sui numeri ritardatari potrebbero dare una buona indicazione sui quali numeri giocare, oppure su quali non giocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA