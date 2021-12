Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 28 dicembre 2021

MILLION DAY, OGGI NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

In questo 2021 sono stati festeggiate 52 vincite milionarie in tutta Italia al Million Day, c’è grande curiosità di sapere se in queste ultime battute arriveremo ad eleggere il 53esimo: tra pochi minuti, alle ore 19.00 in punto, si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, martedì 28 dicembre 2021.

L’ultima maxi-vincita al Million Day risale a lunedì 20 dicembre 2021: premiato un appassionato di Regalbuto, in provincia di Enna, grazie ad una giocata plurima dal costo di 5 euro. In questi minuti, fino alle ore 18.45, potete effettuare le ultime giocate pre-estrazione: è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My-Lotteries.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 28 DICEMBRE 2021

DUBBI SUI NUMERI DA GIOCARE AL MILLION DAY? VEDIAMO COSA “CONSIGLIANO” LE STATISTICHE

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day di oggi è tempo di andare a scoprire le statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 50 con 44 estrazioni. Poi spazio a 3 e 28 con 43 estrazioni, mentre il 30 non va oltre 42 estrazioni. 1 e 51 seguono con 41 estrazioni, mentre 36 e 55 sono a 40 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che mancano all’appello da più tempo: re dei latitanti è il 33, assente da 37 giorni. La medaglia d’argento va al 39, out da 30 turni, mentre quella di bronzo spetta al 5, che manca all’appello da 25 concorsi. Il 12 non viene estratto da 22 estrazioni, mentre non si hanno notizie di 14 e 48 da 20 giorni.

