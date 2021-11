Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 30 novembre 2021

La caccia al super premio del Million Day non si ferma, infatti torna oggi, martedì 30 novembre 2021, per offrirci una nuova occasione di vincita. Non c’è giorno di pausa per questo gioco che appassiona milioni di italiani. Uno, invece, è quel che si può vincere centrando i cinque numeri vincenti. Siete pronti allora per la nuova estrazione di oggi? Se non avete tempo o modo di recarvi in ricevitoria, non avete nulla da temere, perché al Million Day si può giocare anche online. Quindi, ogni ora è quella giusta per partecipare ai concorsi. Quel che conta è avere un conto gioco, poi basta andare sul sito del rivenditore autorizzato, eseguire il login per cominciare a giocare.

Tra l’altro, non si gioca solo da pc: si può effettuare la propria giocata anche da dispositivi mobile tramite il sito o scaricando l’app My Lotteries, che tra l’altro può tornare utile per verificare la propria giocata e scoprire se è vincente. Non bisogna però dimenticare che si gioca al Million Day solo se si è maggiorenni.

MILLION DAY, COME SI GIOCA: I TIPI DI GIOCATE

Ma come si gioca concretamente al Million Day? In primis, è fondamentale sapere che l’importo di ciascuna giocata è fisso a un euro. Inoltre, si possono scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Ci sono però diversi tipi di giocate. La prima è la singola e prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri. Ma c’è anche la giocata plurima, che invece permette di inserire più giocate singole all’interno della stessa schedina, ognuna composta da 5 numeri e al costo di un euro.

C’è poi la giocata sistemistica, che si divide tra integrale e ridotta. Nel primo caso si sviluppano tutte le possibile giocate singole componibili con i numeri selezionati, mentre l’altro tipo sviluppa una parte delle possibili giocate singole che possono essere composte con i numeri selezionati. Quindi, i costi sono inferiori ma permette di realizzare una vincita di almeno mille euro indovinando 5 numeri tra i 6, 7, 8, 9 selezionati.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 30 NOVEMBRE 2021

