Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 4 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Stop alle 20.20 per le scommesse di oggi, martedì 4 ottobre, sul Million Day e sulla variante di gioco Extra MillionDay. Avete quindi ancora poche ore per studiare le vostre combinazioni fortunate, dopodiché dalle 20.35 sarà di nuovo possibile riprendere a giocare per l’estrazione di domani. Per restare allenati e non perdere la mano, andiamo a esaminare le statistiche di gioco e familiarizziamo con i numeri che sono stato estratti più spesso nelle ultime 50 estrazioni. Se guardiamo ai sorteggi del Million Day, ci accorgiamo che i numeri sono frequenti sono il 48 con 40 presenze, il 24 e il 52 entrambi con 41 sorteggi alle spalle, poi il 53 con le sue 42 estrazioni e infine il 9, che è stato scelto dalla Dea Bendata per 45 serate.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi lunedì 3 ottobre 2022: le cinquine!

L’Extra MillionDay , che nella sua estrazione considera i 50 numeri che non sono stati scelti nel sorteggio principale, tra i suoi numeri più frequenti vede invece il 7 (25 presenze), il 19 (26 sorteggi), il 32 (27 estrazioni) e a pari merito il 5 e il 29, entrambi selezionati per 28 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 OTTOBRE 2022

–

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi domenica 2 ottobre 2022: le cinquine

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 OTTOBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 1 ottobre 2022

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Se siete giocatori appassionati e anche un po’ spericolati, non vorrete perdere neanche la classifica dei numeri ritardatari del gioco. Nel Million Day, il mirino dei giocatori è da tempo puntato sui numeri 3 (30 assenze), 13 (31 assenze), 21 (che manca all’appello da 37 turni), 33 (con 39 assenze) e infine sul 31, che non si fa vedere ormai da 42 serate.

Altri cinque numeri sono invece quelli che mancano da più tempo dai sorteggi dell’Extra MillionDay. Stiamo parlando nello specifico del 44 (24 assenze), del 16 (assente da 32 sorteggi), del 53 (che non esce allo scoperto da 37 serate), del 43 (ben nascosto da 42 turni) e da ultimo del numero 8, che ha collezionato 46 assenze.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

Con il Million Day e la sua variante Extra MillionDay è possibile incassare premi in denaro anche senza azzeccare la cinquina fortunata. Infatti, nel Million Day vi bastano due dei cinque numeri fortunati per portare a casa un premio di consolazione di due euro. Tre numeri vi fanno portare a casa cinquanta euro, mentre quattro numeri della cinquina fortunata comportano una vincita di mille euro. Con la cinquina vincente al completo, naturalmente si vince la caccia al milione di euro.

Discorso simile per l’Extra MillionDay, con la differenza che in questo caso la vincita totale può dipendere da quanti numeri avete già indovinato nel sorteggio principale. Nel caso più semplice, la variante di gioco vi fa vincere quattro euro se indovinate due dei cinque numeri “extra”. Con tre numeri potete intascare cento euro e con quattro mille euro. Con la combinazione “extra” al completo vi aggiudicate centomila euro. Ogni cifra è indicata al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA