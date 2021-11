Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 9 novembre 2021

MILLION DAY, CHE ESTRAZIONE SARÀ?

Nuovo giorno e ovviamente nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti, alle ore 19.00 spaccate, conosceremo i cinque numeri vincenti del concorso di oggi, martedì 9 novembre 2021. L’estrazione sarà disponibile in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma ovviamente su IlSussidiario.net vi proporremo la combinazione vincente a fondo pagina.

L’ultima maxi-vincita al Million Day risale ad oltre due settimane fa: il 46esimo vincitore del 2021 è stato registrato a Milano, in Lombardia, grazie ad una giocata singola dal costo di 1 euro. In questi minuti, fino alle ore 18.45, gli appassionati del gioco Lottomatica hanno la possibilità di piazzare le ultime scommesse: si può giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY: QUALI SONO I NUMERI FORTUNATI?

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e andiamo a scoprire quali sono le statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 2, latitante ormai da 40 estrazioni. Il 39 manca all’appello da 36 giorni, mentre 6 e 46 non si fanno vedere da 34 e 32 concorsi. Non si hanno notizie del 29 da 30 turni, mentre il 16 è out da 26 estrazioni. 12 e 53 vantano un ritardo di 24 e 22 giorni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 50 con 45 estrazioni. Subito dietro troviamo l’1 con 43 estrazioni, mentre 3, 46 e 51 sono a 42 estrazioni. Il 23 è fermo a 41 estrazioni, il 21 da 40 estrazioni, mentre sono tre i numeri con 39 estrazioni: parliamo di 35, 41 e 53.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 9 NOVEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



