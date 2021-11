Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi, mercoledì 10 novembre 2021

Cresce l’attesa per il terzo appuntamento di questa settimana con il Million Day, che torna a fare sognare gli appassionati anche in questo mercoledì 10 novembre 2021 attraverso una nuova estrazione e con i suoi cinque numeri vincenti, nella speranza che possano far esultare il maggior numero possibile di scommettitori italiani. In questo novembre non si sono ancora registrate vincite milionarie, come riportano le statistiche ufficiali, secondo le quali l’ultimo jackpot è stato centrato lunedì 25 ottobre a Milano, dove un giocatore, puntando un solo euro, si è portato a casa un milione di euro. Chi raccoglierà il testimone, divenendo così il 193esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica?

Con l’augurio che questo quesito possa trovare a breve una soluzione, ricordiamo a tutti i nostri lettori che partecipare al Million Day è davvero semplice: basta compilare la propria schedina in ricevitoria, sulle piattaforme web o mediante l’app My Lotteries. Lo si può fare tutti i giorni sino alle 18.45, visto che l’estrazione della cinquina avviene alle 19. Al termine di questo articolo è possibile leggere i numeri estratti stasera; in alternativa, si può seguire la diretta su www.millionday.it, app Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Siamo dunque in attesa di conoscere quali siano i cinque numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 10 novembre 2021, e, nel contempo, ne approfittiamo per rammentarvi che esistono tre differenti tipi di scommessa per questo concorso. In prima battuta, esiste la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri compresi tra 1 e 55 e importo fisso a 1 euro. Inoltre, sarà possibile ripeterla in abbonamento fino a venti estrazioni consecutive.

C’è poi anche la giocata plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, fino a un massimo di dieci. Infine, si ha la giocata sistemistica, che permette la selezione da sei a nove numeri e di scegliere la tipologia di sistema, tra integrale e ridotto. Entrambi questi due tipi di giocate, la plurima e la sistemistica, possono essere ripetuti in abbonamento per un massimo di cinque estrazioni di fila.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI, 10 NOVEMBRE 2021

