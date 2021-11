NUMERI VINCENTI MILLIOIN DAY/ Estrazione di oggi 17 novembre 2021: ecco la cinquina!

Pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, ed è ora di svelare i suoi esiti. La magica cinquina potrà essere consultata sulle nostre colonne, in maniera tale da scoprire se la Dea Bendata avrà deciso di baciare qualche fortunato giocatore. Se non siete tra i vincitori milionari, non disperate: vi ricordiamo che il concorso targato Lottomatica pone in palio premi secondari da 1000, 100 e 2 euro, destinati rispettivamente a chi azzecca quattro, tre e due numeri. Rinnovandovi gli auguri di buona sorte, vi rammentiamo che per oggi è tutto: “Il Sussidiario” vi dà appuntamento alla giornata di domani, giovedì 18 novembre 2021, per rinnovare le speranze di vittoria al Million Day. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ La cinquina dell'estrazione di oggi 16 novembre 2021

MILLION DAY: LE STATISTICHE DI NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

Mentre attendiamo di conoscere i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, compiamo un rapido viaggio nell’universo delle statistiche, muovendo i nostri primi passi dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da tempo. In testa alla classifica troviamo ancora il 2, che manca ormai all’appello da 48 estrazioni. Segue il 39 con un ritardo di 44 estrazioni, mentre al terzo posto troviamo il 16, di cui non si hanno notizie da 34 turni. Completano la top ten il 9 (29 estrazioni), il 50 e il 37 (25 estrazioni), il 7 (22 estrazioni), il 14 (20 estrazioni), il 20 (19) e il 23 (18). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ossia quelli che si palesano con maggior assiduità: in cima alla classifica ci sono il 50 e l’1 con le sue 45 estrazioni, seguito dal 3 (42 turni). Spazio poi al poker 23-41-21-51, con 41 estrazioni. Infine, segnaliamo 53 e 46 (40) e il 28 (39).

NUMERI MILLION DAY/ Estrazione di oggi lunedì 15 novembre 2021: scopri la cinquina

CHE ESTRAZIONE SARÀ QUELLA DEL MILLION DAY DI OGGI?

Anche quest’oggi, mercoledì 17 novembre 2021, torna l’estrazione del Million Day con i numeri vincenti. Un nuovo, emozionante appuntamento che coinvolge tutti gli scommettitori, a caccia del successo milionario che potrebbe radicalmente rivoluzionare le loro vite. Come è noto, è possibile seguire l’estrazione in ricevitoria, su www.millionday.it, attraverso l’app Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre su “Il Sussidiario” i numeri vincenti del Million Day saranno pubblicati su queste colonne non appena verranno estratti.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell'estrazione di oggi 14 novembre 2021

L’estrazione odierna del Million Day è, come di consueto, in programma alle 19, ma c’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle 18.45. È possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Ricordiamo che domenica e lunedì si sono registrate due vincite milionarie: il 14 novembre nel Lazio e lunedì 15 a Vicenza, nel Veneto.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY?

Mancano pochi istanti all’estrazione del Million Day ed è il momento di scoprire quali siano le tipologie di giocata disponibili per questo concorso targato Lottomatica. Muoviamo i primi passi dalla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri e l’importo della giocata fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che permette di inserire all’interno della stessa bolletta più giocate singole, ciascuna delle quali composta da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro. Infine, la giocata sistemistica: questa tipologia consente di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 17 NOVEMBRE 2021

2 – 29 – 31 – 49 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA