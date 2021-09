Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi mercoledì 22 settembre 2021

AVREMO OGGI UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO DEL MILLION DAY?

La caccia alla fortuna non si ferma mai, il Million Day è davvero alle porte: alle ore 19.00 è infatti in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, mercoledì 22 settembre 2021. Il Sussidiario vi proporrà la combinazione vincente alle ore 19.00, ma vi ricordiamo che sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 21 settembre 2021: ricchi premi?

Vi abbiamo ricordato l’orario dell’estrazione del Million Day odierna, ma non dimentichiamo che in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 potrete piazzare giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’ultima maxi-vincita risale a martedì 7 settembre 2021: premiato uno scommettitore di Sant’Ippolito grazie a una giocata singola da 1 euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi lunedì 20 settembre 2021: cinquina fortunata?

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DISPONIBILI DEL MILLION DAY?

L’estrazione del Million Day è alle porte e per questo motivo è tempo di andare a ripassare le tre tipologie di giocata a disposizione degli appassionati. Partiamo dalla giocata base, ovvero dalla giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, da 1 a 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Passiamo poi alla giocata multipla, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, spazio alla giocata sistemistica, che consente di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ La cinquina dell'estrazione di oggi 19 settembre 2021

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 22 SETTEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA