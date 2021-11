NUMERI VINCENTI MILION DAY/ Numeri vincenti di oggi, mercoledì 24 novembre 2021

Il conto alla rovescia è giunto alla fine e anche l’ultimo granello di sabbia si è posato sul fondo della clessidra. Fra pochi istanti sapremo se il 196mo vincitore della storia del Million Day sarà individuato proprio oggi, mercoledì 24 novembre 2021. In fondo al presente articolo campeggiano gli esiti dell’estrazione dei numeri vincenti di oggi, ma, qualora non aveste centrato la cinquina, non disperate: il Million Day ha istituito premi secondari, pari a 1.000, 100 e 2 euro, se si indovinano rispettivamente quattro, tre e due numeri. Termina qui, anche per oggi, l’appuntamento con il concorso targato Lottomatica: noi de “Il Sussidiario” vi auguriamo buona fortuna e vi attendiamo sempre sulle nostre colonne domani, con l’estrazione del Million Day di giovedì 25 novembre 2021.

MILLION DAY, LE STATISTICHE: NUMERI FREQUENTI E RITARDATAR

Prima di analizzare la nuova estrazione del Million Day, osserviamo le statistiche connesse alla lotteria, spostandoci tra i numeri frequenti, ovvero quelli che si sono palesati con maggiore assiduità: in vetta alla classifica troviamo il 50 con 45 estrazioni, seguito dall’1 (43) e dal poker 51-46-21-3 (41 presenze). Vi è poi il terzetto 36-30-23 (40) e, fanalino di coda, il 28 (39). Invece, volgendo lo sguardo ai numeri ritardatari, vale a dire quelli che latitano da parecchio tempo, in cima alla graduatoria troviamo il 39 (assente da 51 estrazioni), tallonato dal 9 (36) e dalla coppia 50-37 (32). A completare la top ten dei numeri meno presenti del Million Day sono il 14 (27), il 20 (26), il 4 (21), il 54 (20), il 51 (18) e il 32 (17).<

ESTRAZIONE MILLION DAY, IN ARRIVO VINCITA MILIONARIA?

Il Million Day torna a caratterizzare anche la giornata di oggi, concedendo nuove speranze in questo mercoledì 24 novembre 2021, per mezzo di una nuova estrazione e dei suoi cinque numeri vincenti. Dopo la sensazionale vincita milionaria di domenica 21 novembre, che ha registrato l’esultanza di un fortunato scommettitore di Volla, in provincia di Napoli, grazie a una semplice giocata da un euro, è scattata la caccia al 196° milionario: chi sarà?

L’auspicio è che possa nascondersi tra voi lettori de “Il Sussidiario” e, a tal proposito, cogliamo l’opportunità per rammentare a ciascuno di voi che partecipare al Million Day è molto semplice: basta compilare la propria schedina in ricevitoria, sulle piattaforme web o mediante l’app My Lotteries. Un’operazione fattibile sette giorni su sette sino alle 18.45, dal momento che l’estrazione della cinquina si tiene alle 19. Nella porzione conclusiva di questo articolo è possibile leggere i numeri estratti stasera; in alternativa, è possibile seguire la diretta su www.millionday.it, su app Lotto e sulla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, COME SI GIOCA?

In attesa di conoscere quali siano i cinque numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 24 novembre 2021, rammentiamo che sono disponibili tre differenti tipologie di giocate per partecipare a questo concorso targato Lottomatica. Innanzitutto, c’è la giocata singola, basata sulla compilazione di una schedina con cinque numeri inclusi tra 1 e 55 e importo fisso a 1 euro. Essa è ripetibile in abbonamento sino a un massimo di 20 estrazioni di fila.

Le alternative? Vi è la giocata plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, fino a un massimo di dieci. Da ultimo, non va scordata la giocata sistemistica, che permette di selezionare da sei a nove numeri e la scelta del tipo di sistema, fra integrale e ridotto. Ambedue le tipologie di giocate, la plurima e la sistemistica, possono essere replicate in abbonamento per un massimo di cinque estrazioni consecutive.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI, 24 NOVEMBRE 2021

15 20 25 45 49

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



